Covid-19, ecco alcune cose da sapere sugli screening di massa

Il professore di chimica dell’Università dell’Illinois Marty Burke, insieme al suo gruppo di ricerca, ha progettato un programma di test aggressivo per consentire all’università di riaprire questo autunno. Alcuni esperti dicono che dovrebbe essere un modello per il resto del paese. Nel frattempo, i ricercatori di più di due dozzine di aziende stanno lavorando a test sul Covid-19 che potrebbero consentire che questo tipo di screening di massa frequente avvenga su scala nazionale. Vediamo dunque cosa sappiamo concretamente finora degli screening di massa.

Gli screening di massa per il Covid-19

Come parte del suo programma di test di massa, l’Università dell’Illinois esegue fino a 20.000 test al giorno: ha condotto più di 250.000 test in totale e ogni settimana ogni studente viene testato due volte. Negli Stati Uniti, circa il 2% di tutti i test sul coronavirus effettuati ogni giorno viene effettuato attraverso l’università. Burke ha detto che il programma di test intensivo è nato dopo aver esaminato il modello di ciò che potrebbe accadere se la scuola non prendesse provvedimenti per testare gli studenti. “Quello che hanno predetto se avessimo rimandato indietro tutti i nostri studenti e non avessimo fatto nulla è che praticamente tutti avrebbero ottenuto il COVID”, ha detto Burke. “Voglio dire che era una previsione piuttosto umiliante su come stavano per andare le cose.. Quindi sapevamo che avremmo dovuto essere, sai, molto aggressivi”.

Burke ci ha detto che il suo gruppo di ricerca era preoccupato che l’uso dei tamponi nasali sarebbe “troppo lento, troppo costoso e troppo macchinoso” per eseguire il tipo di programma di test di massa che gli epidemiologi dell’università hanno ritenuto necessario. Per aggirare questo problema, il team di Burke ha progettato il proprio test della saliva.

“C’è stato un ottimo documento che è uscito dal gruppo di Yale ad aprile che è stato ancora più incoraggiante, dimostrando che è possibile rilevare SARS-COV-2 nella saliva in modo ancora più sensibile rispetto al tampone nasale”, ha detto Burke. “E così abbiamo deciso di sviluppare un test basato sulla saliva che potesse essere veloce e scalabile, permettendoci così di raggiungere il nostro obiettivo”.