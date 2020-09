Alcuni scienziati dell’Università di Washington hanno progettato un lotto di proteine ​​sintetiche che potrebbero plausibilmente impedire al Covid-19 dietro la pandemia di quest’anno di prendere piede.

Immaginiamo di essere in grado di scongiurare il virus semplicemente spruzzando uno spray nasale nelle narici. “Sebbene siano ancora necessari test clinici approfonditi, riteniamo che il meglio di questi antivirali generati dal computer sia abbastanza promettente“, ha detto in un comunicato stampa Longxing Cao, uno studioso post-dottorato presso l’Instituto per la progettazione delle proteine.

Covid-19, create proteine che potrebbero bloccare la diffusione del virus

È l’ultima innovazione proveniente dal campo emergente dell’ingegneria delle proteine ​​e potrebbe rivoluzionare il modo in cui i farmaci vengono sviluppati per contrastare future pandemie. Potrebbe non essere troppo tardi per contrastare anche COVID-19. “Stiamo lavorando per ottenere versioni migliorate e distribuite per combattere l’attuale pandemia“, ha detto a GeekWire in una e-mail l’autore senior dello studio David Baker, direttore dell’Istituto per la progettazione delle proteine.

La tecnica prevede la creazione di proteine ​​di piccole molecole, o mini-leganti, progettati su misura per attaccarsi alle strutture molecolari di SARS-CoV-2, il virus che causa Covid-19. Le punte del virus svolgono il loro lavoro sporco inserendosi in recettori su scala molecolare sulla superficie delle cellule.

Una volta che il virus “sblocca” un recettore, entra nella cellula, dirotta i suoi macchinari chimici e sforna più particelle virali per diffondere l’infezione. Il team ha utilizzato computer ad alta potenza per progettare più di 2 milioni di proteine ​​candidate che potrebbero plausibilmente ingigantire i lavori per la proteina spike del virus. Più di 118.000 dei candidati più promettenti sono stati sintetizzati e testati su cellule coltivate in laboratorio.

Bloccare l’efficacia della proteina spike

Hanno utilizzato la microscopia crioelettronica per documentare il modo in cui i mini-leganti hanno interagito con le proteine ​​spike. Una rete di elaborazione distribuita ha aiutato a selezionare i candidati. Il miglior candidato, noto come LCB1, ha bloccato l’efficacia della proteina spike con una potenza sei volte superiore agli anticorpi monoclonali. Inoltre, hanno affermato che i mini-leganti sono molto più facili da produrre e molto più stabili, eliminando potenzialmente la necessità di refrigerazione.

I ricercatori affermano che i loro mini-leganti sembrano adatti per un aerosol o uno spray erogato nel sistema respiratorio attraverso il naso. “Non ci sono molti precedenti negli antivirali proteici che verrebbero erogati direttamente nel sistema respiratorio: questo è il punto debole per i nostri progetti, crediamo“, ha detto Baker.

Ora LCB1 è in fase di valutazione nei roditori e Baker ha affermato che c’è interesse a portare un farmaco antivirale negli studi clinici sull’uomo. “Attualmente lo stiamo esplorando“, ha detto, senza fornire ulteriori dettagli.

Una volta che la tecnica sarà perfezionata e automatizzata, gli antivirali proteici potrebbero essere progettati e prodotti per i test. La tecnica potrebbe anche essere adattata per creare nuovi tipi di diagnostica per le infezioni virali.