Huawei Watch GT 2 Pro, ufficiale il nuovo smartwatch dell’azienda

Uno dei settori della tecnologia più in crescita negli ultimi anni è quello degli smartwatch, dei comodi orologi digitali con all’interno tantissime funzioni molto utili, sia per sportivi sia per non. C’è stato un vero e proprio incremento infatti di vendite di questi device, con sempre più persone che decidono di usarlo al posto dei classici orologi da polso tradizionali. Tra le varie aziende che operano in questo campo, merita particolare rilievo Huawei, che periodicamente rilascia sul mercato nuovi modelli, proprio come il recente Huawei Watch GT 2 Pro, un ottimo wearable. Scopriamo di più sulle specifiche tecniche che possiede.

Le novità sul Huawei Watch GT 2 Pro

Il device ha un comodo display circolare da 1,39″ e supporta la risoluzione di 454×454 pixel con una densità di 326PP. Il comparto hardware interno si compone del chipset Kirin A1 con 32MB di RAM e 4GB di storage non espandibile con micro sd. Anche la batteria è un punto forte di questo smartwatch, con una capienza di 455 mAh e possibilità di reggere fino a 15 giorni anche con un utilizzo intenso e costante. Le tempistiche ovviamente si accorciano in caso di attivazione costante di GPS e Bluetooth.

Le funzioni sono svariate e molto utili. Troviamo il timer, il calendario con l’agenda, il cronometro, la sveglia, il sensore di battito cardiaco per rilevare costantemente la propria frequenza, il monitoraggio del sonno, con rilevamento di quello leggero e quello pesante. Non mancano le funzioni per gli sportivi, con tantissime tipologie differenti di allenamento da scegliere, per misurare al meglio i Km percorsi e le calorie bruciate durante l’esercizio fisico.

Huawei Watch GT 2 Pro dovrebbe arrivare sul mercato nei prossimi giorni con un prezzo di 299 euro.