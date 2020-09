La nota casa della mela morsicata, Apple, ha da poche ore svelato le sue prime mascherine protettive. Progettare esclusivamente per i suoi dipendenti sparsi per il mondo, forniranno protezione ed elevato confort. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Si chiama semplicemente “Apple Face Mask” e altro non è che una mascherina protettiva per il viso in grado di filtrare l’aria sia in entrata che in uscita. Progettata dal team di Engineering e Industrial Design, verrà distribuita a breve a tutti i dipendenti degli store Apple nel mondo. Progettato anche un secondo modello chiamato Clear Mask, completamente trasparente, per aiutare le persone con difficoltà auditive a capire chi le indossa.

Apple: ecco le mascherine ufficiali dell’azienda

Le nuove mascherine della mela morsicata sono composte da ben 3 strati in grado di filtrare le particelle sia in entrata che in uscita. Essendo di stoffa, possono essere lavate e riutilizzate fino a 5 volte. Il design si discosta leggermente da quello delle classiche mascherine, queste hanno una forma triangolare che dovrebbe conferire maggiore confort a chi le utilizza. Le Clear Mask, invece, sono le prime mascherine completamente trasparenti ad aver ottenuto la certificazione FDA negli Stati Uniti. Come già detto, queste sono state create per aiutare tutte le persone con problemi uditivi.

Le Apple Face Mask non arriveranno mai sul mercato. L’azienda ha confermato di averle progettate e prodotte con il solo scopo di fornirle ai suoi dipendenti. Nonostante ciò, la casa continuerà a dispensare le classiche mascherine chirurgiche a tutti coloro che si recheranno nei negozi ufficiali. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.