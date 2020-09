Il noto operatore telefonico virtuale ho. Mobile continua a fare scintille con le sue tariffe super vantaggiose. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di lanciare una nuova promo strabiliante rivolta ad alcuni suoi già clienti. Questa, tra le tante cose, offre ben 100 GB di traffico dati in 4G ad un prezzo molto ridotto.

Non è la prima volta che ho. Mobile sorprende la sua clientela con promo mozzafiato. La tariffa di cui vi parliamo oggi è attivabile solo ed esclusivamente tramite l’opzione “cambio offerta”. Trattandosi di una promo personalizzata, questa non risulta essere disponibile per tutti. Ecco come fare per capire se si è compatibili o meno.

ho. Mobile: minuti illimitati, messaggi illimitati e 100 GB a soli 8,99 euro al mese

Ebbene sì, la nuova promo di ho. Mobile per già clienti offre minuti illimitati, messaggi illimitati e 100 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps a soli 8,99 euro. Come già detto, possono attivarla solo alcuni già clienti dell’operatore. In particolare, pare che siano idonei quelli che in passato hanno attivato la promo 5,99. Come bisogna fare per capire se è possibile attivare la tariffa? Semplice, basta recarsi all’interno dell’app, entrare nella sezione “la mia offerta” e vedere se è disponibile la voce “cambio offerta”. La nuova promo, se disponibile, comparirà all’interno della pagina.

Ricordiamo che l’attivazione risulta essere senza costi e può essere effettuata anche tramite i centri autorizzati. Al momento non è stata comunicata una data di termine promozione. Se siete interessati, vi consigliamo di approfittarne al più presto per non rimanere a mani vuote.