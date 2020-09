La Luna sta perdendo il suo bagliore bianco e sta diventando sempre più rossa. Secondo gli scienziati, si sta arrugginendo e potrebbe essere colpa dell’atmosfera terrestre.

La ruggine, nota anche come ossido di ferro, è un composto rossastro che si forma quando il ferro viene esposto all’acqua e all’ossigeno. La ruggine è il risultato di una reazione chimica comune a chiodi, cancelli, rocce rosse nel Grand Canyon e persino a Marte.

Tuttavia, non tutti gli ambienti celesti dovrebbero arrugginire, specialmente la nostra Luna secca e priva di atmosfera. “È molto intrigante. La Luna è un ambiente terribile per la formazione della ruggine“, ha detto Shuai Li, ricercatore presso il Mānoa Institute of Geophysics and Planetology presso l’Università delle Hawaii, in una dichiarazione del Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Li stava studiando i dati del JPL Moon Mineralogy Mapper , che era a bordo dell’orbiter Chandrayaan-1 dell’Organizzazione per la ricerca spaziale dell’India mentre studiava la Luna nel 2008, quando si rese conto che i poli avevano composizioni molto diverse dal resto della Luna.

Ruggine lunare

Durante la sua missione, il Moon Mineralogy Mapper ha rilevato spettri – lunghezze d’onda della luce riflessa su varie superfici della luna – per analizzarne la composizione superficiale. Quando Li ha osservato i poli, ha scoperto che le superfici polari della Luna avevano rocce ricche di ferro con segni spettrali che corrispondevano a quelli dell’ematite. L’ematite minerale, che si trova anche sulla superficie terrestre, è un tipo specifico di ossido di ferro con la formula Fe2O3.

“All’inizio non ci credevo del tutto. Non dovrebbe esistere in base alle condizioni presenti sulla Luna“, ha detto Abigail Fraeman, geoscienziato planetario del JPL. “Ma da quando abbiamo scoperto l’acqua sulla luna, le persone hanno ipotizzato che potrebbe esserci una maggiore varietà di minerali di quanto immaginassimo se l’acqua avesse reagito con le rocce”.

Perché il ferro si arrugginisca, ha bisogno di ossidanti, una molecola come l’ossigeno, che rimuove gli elettroni. Tuttavia, il vento solare, un flusso di particelle cariche che colpisce costantemente la Luna con l’idrogeno, ha l’effetto opposto. L’idrogeno è un agente riducente o una molecola che dona elettroni. Senza protezione dal vento solare, come il campo magnetico che protegge il nostro pianeta, la ruggine non dovrebbe formarsi sulla Luna.

Tuttavia, secondo gli scienziati, sebbene la Luna non abbia una propria atmosfera per fornire abbastanza ossigeno, ha tracce donate dall’atmosfera terrestre. Questo ossigeno terrestre viaggia verso la Luna lungo un’estensione allungata del campo magnetico del pianeta chiamata “coda magnetica”.

La coda magnetica della Terra può raggiungere il lato più vicino alla Luna, dove è stata trovata più ematite. Inoltre, ad ogni Luna piena, la coda magnetica impedisce al 99% del vento solare di soffiare sulla luna, tirando una cortina temporanea sulla superficie lunare, consentendo periodi di tempo per la formazione di ruggine.

E c’è ancora un ingrediente in più necessario per la formazione della ruggine: l’acqua. La Luna non ha praticamente acqua, ad eccezione dell’acqua ghiacciata che si trova nei crateri lunari sul lato opposto della luna, lontano da dove è stata trovata la maggior parte dell’ematite.

Gli scienziati propongono che le particelle di polvere in rapido movimento che bombardano la Luna possano rilasciare molecole d’acqua intrappolate nello strato superficiale della Luna, consentendo all’acqua di mescolarsi con il ferro. Le particelle di polvere possono trasportare molecole d’acqua e il loro impatto può creare calore che può aumentare il tasso di ossidazione.

“Questa scoperta ridisegnerà la nostra conoscenza delle regioni polari della Luna“, ha detto Li, in una dichiarazione dell’Università delle Hawaii. “La Terra potrebbe aver giocato un ruolo importante nell’evoluzione della superficie lunare“.

Questo studio è stato pubblicato questo mese sulla rivista scientifica Science Advances.