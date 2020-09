É dall’oramai lontano 2018, che circolano voci di truffe Amazon via SMS. Dopo un break, pare che il fenomeno si sia riacceso. Nelle scorse ore, numerosi utenti si sono lamentati di aver ricevuto ambigui SMS da un certo “Amazon.it” che li avvisava di aver vinto un regalo. Come in tutte le truffe, il messaggio è corredato dal classico link che rimanda ad un sito non proprio sicuro. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

E’ questo il nuovo tentativo di alcuni malintenzionati di spillare soldi agli utenti. Non viene più usata l’email come forma di comunicazione ma l’SMS. Si punta su questo per cercare di rendere più credibile il messaggio. Il messaggio non è uguale per tutti gli utenti, in ogni caso, offre sempre un qualcosa di gratuito, il più delle volte un iPhone. Scopriamo come funziona la truffa.

Amazon: come proteggersi dalla truffa via SMS

Quello che si vede ad inizio articolo è l’esempio di un reale SMS truffa di cui stiamo parlando. E’ pervenuto nelle scorse ore ad un componente della nostra redazione. I malintenzionati chiamano l’utente con il nome per convincerli dell’autenticità del messaggio. Inoltre, incitano vivamente a cliccare il link per non perdere il regalo offerto. Ovviamente, cliccandolo si viene indirizzati ad una pagina web che chiede una serie di dati personali, compresa carta di credito, per la spedizione dell’ipotetico regalo. Inserire i dati permette ai malintenzionati di prendere i soldi dal conto degli utenti.

Come già detto, questa è una truffa che gira da oramai 2 anni. Nonostante ciò, continua ad evolversi e a ingannare le persone. L’unico modo per non cadere nel tranello è non aprire mai i link in messaggi che offrono regali gratuiti e di verificare sempre bene il mittente. Una piccola ricerca su internet, a volte, può fugare tutti i dubbi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.