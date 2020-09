I nuovi casi di coronavirus stanno raddoppiando con cadenza settimanale in tutto il Regno Unito, secondo le autorità britanniche, al punto che Birmingham ha annunciato un inasprimento delle misure di sicurezza dopo che i funzionari sanitari hanno segnalato preoccupanti focolai tra la popolazione più anziana. Le misure, che saranno introdotte a Birmingham la prossima settimana, implicano che più di 7 milioni di persone, circa l’11% della popolazione del Regno Unito, dovrà convivere con una situazione di blocco delle attività, seppur a livello locale.

La situazione della pandemia di coronavirus nel Regno Unito corre “sul filo del rasoio”, secondo Sir David King

Dopo che i dati hanno suggerito un’impennata nel numero di nuove infezioni, l’ex capo consigliere scientifico del governo britannico Sir David King ha esortato i ministri a migliorare il sistema di test e tracciabilità in uso dal National Health System, aggiungendo che il Regno Unito è “sul filo del rasoio“. L’avvertimento di King è arrivato quando gli ultimi dati hanno mostrato un altro enorme aumento di casi questo venerdì: 3.539 nuovi casi rispetto ai 1.940 di una settimana prima. Mentre il numero di decessi dovuti a Covid-19 resta basso, c’è un costante aumento del numero di pazienti ospedalizzati nelle ultime settimane: 863 persone, un aumento di 120 rispetto alla settimana precedente.

Yvonne Doyle, direttrice della Public Health England, ha evidenziato la presenza di segnali preoccupanti: “Sebbene i giovani continuino a rappresentare la maggior parte dei nuovi casi, ora stiamo iniziando ad osservare preoccupanti casi di infezioni tra gli anziani, che corrono un rischio molto più elevato di ammalarsi gravemente“. Deenan Pillay, professore di virologia allo University College di Londra, ha invece dichiarato che i dati disponibili hanno mostrato che meno del 50% delle persone a cui è stato chiesto di isolarsi lo stava facendo correttamente.

I nuovi casi riguardano principalmente i giovani, ma aumenta il numero di pazienti ospedalizzati

Il leader del consiglio comunale di Birmingham, Ian Ward, ha poi aggiunto che le misure si sono mostrate necessarie per frenare un aumento dei ricoveri ospedalieri da Covid-19 e un aumento dei casi nelle case di cura. “La diffusione sembra avvenire principalmente attraverso le interazioni sociali, in particolare le riunioni domestiche private e i luoghi di lavoro, in cui spesso non si osserva la distanza sociale“. Anche Liverpool è stata aggiunta alla lista di “aree sensibili” dopo un aumento di quattro volte dei casi confermati nelle ultime due settimane. Sir Richard Leese, il leader del consiglio comunale di Manchester, ha detto che la città dovrebbe prendere in considerazione un lockdown totale, se il numero di casi di coronavirus non inizia a diminuire.

Tuttavia, il governo britannico rassicura: “I test e le operazioni di tracciamento stanno funzionando, la nostra capacità di far fronte all’aumento dei casi è più alta che mai e i nostri laboratori stanno elaborando più di un milione di test a settimana. Stiamo assistendo ad una richiesta significativa di tamponi“, si legge in un comunicato di un portavoce del Dipartimento della Salute e dell’Assistenza Sociale.