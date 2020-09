Covid-19, uno studio mostra i muscoli cardiaci infiammati negli atleti

Il Covid-19 è particolarmente pericoloso per chi pratica sport o attività fisica costante, in quanto può portare ad infiammazioni cardiache

Recentemente è stato svolto un nuovo studio sul Covid-19, che collega gli atleti sportivi ai muscoli cardiaci infiammati. Gli scienziati dell’Ohio State hanno condotto una ricerca su 26 atleti e hanno scoperto che quattro di essi che avevano casi di coronavirus lievi o asintomatici avevano anche segni di miocardite, nota come un’infiammazione del cuore.

“Quando sei infetto da Covid-19 ed affetto da un’iniziale infiammazione al cuore, gli sport intensi possono effettivamente pre-esporti a complicazioni potenzialmente letali, frequenze cardiache anormali, che possono ucciderti“, ha detto Christopher Kelly, un cardiologo di UNC Health Care.

Il Covid-19 negli atleti

Senza test regolari, un atleta può giocare con l’infezione e non mostrare segni. All’interno, i muscoli del cuore della persona possono essere ingranditi. “Quello che consiglierei, se pratichi sport competitivi che portano la tua frequenza cardiaca a un livello elevato come calcio, atletica leggera e tennis, è di essere testato regolarmente per il Covid-19 e, se risulti positivo, di smettere di giocare e di vedere un cardiologo prima di tornare in attività, anche se i sintomi sono pochi o assenti”, ha detto Kelly.

I genitori devono anche essere consapevoli di ciò e dei rischi potenziali, soprattutto per i bambini che giocano durante educazione fisica a scuola. Per ciò è obbligatorio svolgere test e tamponi periodici, per evitare contagi che, con l’attività fisica, possono portare ad un inizio di miocardite.

Se si risulta positivi al test, è meglio affidarsi ad un esperto cardiologo per effettuare un controllo di sicurezza. “Colpisce il cuore molto più di altri virus”, ha detto Kelly. “Dobbiamo presumere che chiunque sia affetto da Covid-19 abbia problemi di cuore fino a prova contraria”.