Android 11, ecco nuovi smartphone che possono procedere all’upgrade

Android 11 è pronto per il tuo telefono, purché sia ​​compatibile. E se non lo è ancora, potrebbe esserlo presto: i marchi di telefoni stanno accelerando per il nuovo sistema operativo di Google per i loro telefoni migliori. L’aggiornamento offre una serie di nuove funzionalità, tra cui uno schermo per controllare i dispositivi collegati, controlli multimediali riprogettati, notifiche migliorate e una nuova funzionalità di messaggistica chiamata Bubbles, molto ben vista finora dagli utenti.

Come installare Android 11

Come di solito accade con i principali aggiornamenti Android, la rapidità con cui riceverai l’aggiornamento dipende da chi produce il tuo dispositivo. Google ha affermato che Android 11 è in fase di lancio sui suoi telefoni Pixel, insieme ai telefoni OnePlus, Xiaomi, Oppo e Realme in questo momento. Col tempo poi questa lista si allungherà ancor di più. Ma come fare a installare il nuovo sistema operativo?

Basta andare su impostazioni, poi su aggiornamento software, aspettare che venga trovato e lasciarlo scaricare. Dopo di ciò, basterà riavviare il telefono ed in circa 10/15 minuti il sistema operativo sarà installato. Se ancora non è arrivato sul proprio smartphone via OTA, si può cercare su Internet la versione compatibile con il proprio device e scaricarla ed installarla manualmente, per anticipare i tempi.

Può capitare che quando si svolge un major update, come in questo caso, si possono verificare rallentamenti o piccoli bug del device. Proprio per questo, è spesso consigliato fare prima un backup di tutti i file e dati e resettare lo smartphone. Solo così si avrà un’installazione completamente pulita.