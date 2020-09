Covid-19, i pipistrelli possono insegnarci qualcosa sull’immunità

I virus amano i pipistrelli. I mammiferi notturni volanti sono ospiti eccezionali perché, proprio come le persone, vivono in gruppi grandi e densi; il loro viaggio aereo diffonde germi tra le popolazioni e la loro longevità consente ad un virus di persistere per anni in un singolo animale.

La grande differenza è che il notevole sistema immunitario dei pipistrelli riesce a tollerare molti virus, incluso il coronavirus responsabile del Covid-19, che invece causa sintomatologie molto gravi nelle persone.

“Dobbiamo esaminare cosa stanno facendo i pipistrelli per controllare il virus ed emularlo in qualche modo”, ha detto Bernard Crespi, professore di biologia evolutiva presso la Simon Fraser University in Canada.

Il Covid-19 e l’immunità dei pipistrelli

L’immunologia è al centro della ricerca scientifica e medica del coronavirus. Ogni sforzo per spiegare il decorso straordinariamente vario della malattia, per curarlo con farmaci e prevenirlo con i vaccini, dipende dalla comprensione di come il virus supera il sistema immunitario umano, o viceversa. E nei pipistrelli ciò è abbastanza chiaro.

La spiegazione sta nel modo in cui questi mammiferi volanti controllano le infezioni. Le maggiori differenze rispetto agli altri animali risiedono nel “sistema immunitario innato”, la prima linea di difesa contro gli agenti patogeni invasori, ha detto Catherine Blish, immunologa virale della Stanford University. In particolare, i pipistrelli producono quantità maggiori di interferoni, molecole che svolgono un ruolo chiave nell’attivare la risposta immunitaria più ampia e nel prevenire la replicazione del virus.

Coronavirus come SARS-CoV-2 si sono evoluti per diffondersi e prosperare nei pipistrelli sovvertendo gli interferoni, ha detto Crespi: “Il virus sta effettuando un attacco furtivo, spegnendo i sistemi che il corpo usa per mostrare che è infetto”. I virus derivati ​​dai pipistrelli sono anche imperturbabili da un altro aspetto della risposta innata umana: sviluppare la febbre per rendere il corpo meno ospitale per i germi.

“L’incredibile sforzo del volo fa sì che la temperatura corporea dei pipistrelli raggiunga la febbre alta due volte al giorno, qualcosa a cui i patogeni che si sono evoluti insieme ai pipistrelli per millenni si sono abituati”, ha detto Andrew Cunningham, vicedirettore scientifico della Zoological Society dell’Istituto di zoologia di Londra.