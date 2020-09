Tre accessori, tre importanti custodie che non possono mancare a chi vuole mettere in sicurezza i propri dispositivi. La custodia impermeabile Catalyst per iPhone X, la custodia impermeabile per AirPods Catalyst per Airpods Pro e, infine, la custodia impermeabile per iPad. Vediamoli nel dettaglio.

Custodia per iPhone

Potremmo definirla una specie di raccolta di grandi successi. Prende lo chassis impermeabile dalla custodia Catalyst realizzata per l’iPhone 7 2016 e lo fonde con il design rinnovato che abbiamo visto alla fine dell’anno scorso nella custodia Impact Protection di Catalyst per iPhone X.

La custodia impermeabile Catalyst è disponibile in due pezzi. Il frontale include una membrana sensibile al tocco che copre il display e un “paraurti” esterno rinforzato che avvolge il telaio in acciaio dell’iPhone. Il paraurti è realizzato in plastica rinforzata e rivestito con un materiale in gomma antiscivolo. Quattro cuscinetti in gomma all’interno della custodia agli angoli aiutano a smorzare gli impatti. Il pannello posteriore del case è un pezzo piatto di plastica dura e trasparente che scatta in posizione per formare la custodia completa.

Catalyst ha fatto un buon lavoro assicurando che i pulsanti e le porte del telefono fossero accessibili. I pulsanti del volume sono rialzati, il che aiuta a distinguerli fisicamente dalla plastica liscia del case. Funzionano bene. Il tasto di blocco dello schermo sul bordo destro è un po’ piccolo, ma funziona bene.

Una robusta guarnizione in gomma si inserisce nella porta Lightning sul bordo inferiore del telefono. È facile interagire e offre molto spazio per collegare l’iPhone X ai cavi per la ricarica.

Custodia per iPad

Una nuova custodia robusta per iPad, in un raro o forse solitario esempio di accessorio completamente impermeabile.

La custodia impermeabile Catalyst ha una classificazione IP68, ottima per l’immersione. Sebbene esistano già un certo numero di custodie robuste per iPad, relativamente pochi supportano iPad e quella di Catalyst potrebbe essere una delle poche ad essere impermeabile e non solo resistente all’acqua.

L’azienda promette anche una protezione anticaduta milspec 810G e un paraurti in gomma per protezione e presa.

Altre caratteristiche includono quattro attacchi per cordino e un obiettivo “rivestito” per scattare foto e video sott’acqua. Una membrana acustica ha lo scopo di preservare il suono dagli altoparlanti interni mantenendo i liquidi.

Custodia AirPods

Catalyst ha debuttato con la sua custodia impermeabile per AirPods l’anno scorso ed è diventato il primo accessorio per gli auricolari veramente wireless che Apple ha approvato e ha iniziato a vendere nei suoi negozi. Ora quella custodia è stata adattata per AirPods Pro.

Gli AirPods Pro hanno una classificazione IPX4 che significa che sono resistenti al sudore e agli schizzi leggeri. La nuova versione presenta lo stesso design popolare che Catalyst ha utilizzato per la custodia di ricarica AirPods, ma modificato per adattarsi a quella più grande fornita con AirPods Pro.

La custodia impermeabile per AirPods Catalyst per Airpods Pro presenta un grado di protezione IP67 che la rende resistente alla polvere e impermeabile fino a 1 m. C’è anche la protezione MIL-STD 810 per proteggere gli AirPods Pro da cadute fino a 1,2 m. Funziona sia con ricarica wireless che cablata e viene fornito con un moschettone in alluminio.