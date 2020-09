Intel ufficializza il nuovo ottimo processore octa-core Tiger Lake

Intel è una delle aziende principali di produzione di processori e servizi, specialmente per quanto riguarda i computer. Periodicamente rilascia nuovi modelli di chipset, molto funzionali e con prestazioni offerte maggiori dei precedenti. Recentemente è emerso un post sul blog di Boyd Phelps che rivela che la società introdurrà presto modelli a otto core, dicendo:

“Abbiamo anche aggiunto una cache di ultimo livello (LLC) non inclusiva da 3 MB per slice core. Un carico di lavoro single core ha accesso a 12 MB di LLC nel die a 4 core o fino a 24 MB nella configurazione a 8 core (più dettagli sui prodotti a 8 core in un secondo momento).”

Il chipset octa-core di Intel

Intel afferma che i modelli Tiger Lake a quattro core, in virtù del loro Processo SuperFin a 10 nm, dei Willow Cove Cores e della grafica Iris XE, possono già battere i chip octa-core di AMD in alcuni benchmark delle prestazioni. Se le proiezioni delle prestazioni di Intel per i suoi modelli quad-core sono accurate, i modelli Tiger Lake a otto core potrebbero rivelarsi estremamente competitivi rispetto all’attuale lineup Ryzen Mobile di AMD, forse anche strappando un leggero vantaggio.

Dobbiamo ancora vedere la verifica indipendente di terze parti dei chip quad-core Tiger Lake nelle recensioni, ma le prossime APU Zen 3 “Cezanne” di AMD sono ora estremamente importanti poiché AMD cerca di mantenere il suo vantaggio in termini di prestazioni nel mercato dei laptop nonostante l’incombente arrivo di modelli Tiger Lake a otto core. Non resta dunque che attendere l’uscita di quest’ultimi ed i vari test per dimostrare chi la spunta tra la sfida decennale tra Intel e AMD.