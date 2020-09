Dopo una lunga attesa, il momento è finalmente arrivato. La casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente tolto i veli sul suo nuovo smartwatch, Apple Watch Series 6. Quest’anno, la casa si è davvero superata con le novità. Andiamo a scoprirle insieme in questo articolo.

Il nuovo Apple Watch Series 6 mantiene il design delle 2 precedenti generazioni, nonostante ciò, le differenze rispetto al passato sono tante. Per la prima volta in assoluto, il dispositivo viene proposto in due nuove colorazioni: blu e PRODUCT(RED) (solo per le varianti in alluminio). Ma cosa cambia a livello di caratteristiche tecniche? Scopriamolo insieme.

Apple Watch Series 6: tutte le caratteristiche tecniche

Il nuovo smartwatch della mela morsicata monta il nuovissimo chip S6, questo offre una tecnologia mai vista prima sugli smartwatch di Cupertino. Il chip S6 garantisce performance migliori del 20% rispetto alla precedente generazione. Cambia anche l’amato display always-on. Ora, è due volte e mezzo più luminoso e, grazie a questo, risulta essere efficiente in qualsiasi situazione. Una delle novità più importanti del nuovo smartwatch è il sensore per il monitoraggio della concentrazione di ossigeno nel sangue. Basteranno solo alcuni secondi per avere una misurazione precisa.

A corredare i nuovi smartwatch, anche una serie di nuovi esclusivi cinturini. Chiamati semplicemente “Solo Loop”, sono i primi a non avere aperture. Disponibili in una serie di colorazioni e in due materiali differenti, garantiscono il confort e l’elevata qualità dei prodotti Apple.

Apple Watch Series 6 è disponibile per la prenotazione già da oggi e arriverà sul mercato a partire da venerdì 18 settembre. Il prezzo di partenza per la variante solo GPS in alluminio è di 439 euro.

Apple Watch SE: tutto il necessario per iniziare

Quest’anno Cupertino ha anche lanciato uno smartwatch unico nel suo genere. Parliamo dell’Apple Watch “intermedio”. Chiamato SE, si discosta dalla Series 3 per le caratteristiche innovative. Questo, infatti, propone il design e il display always-on dell’ultima generazione e il performante chip S5. Come dice l’azienda: “può fare tutto, anche costare meno”.

Il nuovo Apple Watch SE, disponibile solo con cassa in alluminio, parte da un prezzo base di 309 euro. Come la Series 6, anche questo è disponibile al preordine fin da ora con arrivo sul mercato per il 18 settembre. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.