Il disco del cielo di Nebra e la sua origine molto antica

Il disco del cielo di Nebra è stato riconosciuto come la più antica rappresentazione del cosmo. Scoperto dai saccheggiatori nel 1999 e poi recuperato da archeologi e forze dell’ordine pochi anni dopo, l’antico manufatto in bronzo, intarsiato con decorazioni in oro del cielo notturno, ha provocato accesi dibattiti. Ora, una coppia di archeologi tedeschi mette in discussione l’età e l’origine del disco, aggiungendo un altro capitolo alla complessa saga dell’oggetto incantevole.

L’origine del disco del cielo di Nebra

Si stima che il disco abbia attualmente circa 3.600 anni, datandolo all‘età del bronzo. I saccheggiatori, che inizialmente l’hanno scoperto, hanno detto che era sepolto su una collina vicino alla città di Nebra, in Germania, accanto ad armi della stessa epoca. Rupert Gebhard, direttore della Collezione archeologica statale bavarese a Monaco, e Rüdiger Krause, professore di storia europea antica all’Università Goethe di Francoforte, ora propongono che il manufatto sia un prodotto dell’età del ferro, il che lo renderebbe circa 1.000 anni più giovane.

I ricercatori sostengono anche che il disco è stato molto probabilmente spostato dai saccheggiatori al sito di Nebra da un’altra posizione, il che significa che potrebbe non essere associato agli altri artefatti, o alla stessa città, secondo uno studio pubblicato questo mese sulla rivista Archäologische Informationen. “Consideriamo il disco come una singola scoperta, come un singolo artefatto, perché nulla si adatta ad esso nell’area circostante”, ha detto il dottor Krause.

Il Museo statale della preistoria di Halle, in Germania, che espone il manufatto, ha rilasciato una dichiarazione definendo le conclusioni del team “dimostrabilmente errate” e “facilmente confutabili”. “L’errore più grande nella scienza è se non si fa riferimento a tutti i dati”, ha affermato Harald Meller, direttore del museo. “Quello che fanno questi colleghi è fare riferimento solo a dati molto limitati che sembrano adattarsi al loro sistema già prefissato in anticipo.”