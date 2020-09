Siamo sempre più vicini al lancio dei tanto attesi iPhone 12 della mela morsicata. Ora più che mai, i leak sui dispositivi si stanno intensificando. Nelle scorse ore, trapelata online l’immagine di quella che dovrebbe essere la scocca posteriore di uno dei modelli Pro. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Fino ad ora abbiamo sentito parlare di tanti leak riguardanti i nuovi iPhone 12. Non avevamo mai visto, però, la scocca posteriore dei dispositivi. Una recente immagine trapelata online, ha tolto tutti i dubbi a riguardo. La variante Pro avrà un design squadrato e presenterà il tanto chiacchierato sensore LiDAR.

iPhone 12: materiale vincente non si cambia

La foto comparsa online nelle scorse ore ritrae quella che dovrebbe essere la scocca posteriore del nuovo iPhone 12 Pro con display da 6.1 pollici. Questa, sembra confermare la maggior parte delle voci riguardanti il dispositivo. Da come si può vedere, la scocca manterrà i classici materiali che hanno contraddistinto i modelli premium negli scorsi anni, acciaio inossidabile e vetro. Il design non è più morbido ma presenta linee che ricordano gli iPhone 4. Non si hanno informazioni in merito alle componenti ma, dal foro in prossimità della fotocamera, si capisce che anche questo modello sarà dotato del sensore LiDAR.

Si delineano sempre di più le caratteristiche dei melafonini di quest’anno. L’unico dubbio, al momento, sembra rimanere solo sul refresh rate del display. Pare, infatti, che in merito a questo ci siano opinioni discordanti da parte dei leaker. Non ci resta che aspettare e vedere come evolve la situazione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.