Motorola torna annunciando il nuovo Razr 5G, un altro brillante smartphone della serie Razr. Proprio come il modello lanciato lo scorso anno, il nuovo Razr ha uno schermo POLED da 6,2 pollici completamente pieghevole che si piega a metà facilitandone la portabilità. Il nuovo dispositivo ora vanta anche un display da 2,7 pollici sulla parte anteriore per controllare le chat di WhatsApp, rispondere alle chiamate e ai messaggi senza dover mai aprire il telefono. Da qui è possibile inoltre accedere immediatamente alle app più gettonate come Google Maps, YouTube e Spotify.

L’altro grande aggiornamento in arrivo è rappresentata dall’accesso a reti 5G super veloci che dovrebbero rendere la visione di film in movimento completamente priva di buffer. In effetti, questo telefono sarà in grado di sfrecciare sul web a velocità di oltre 300 Mbps, oltre quattro volte più veloci della banda larga media del Regno Unito.

Un processore Qualcomm 765G molto più veloce è nascosto sotto il cofano del nuovo Razr, oltre a 256 GB di spazio di archiviazione per file e foto. Anche sull’aspetto della resistenza e l’affidabilità Motorola ha dichiarato che il dispositivo può essere aperto e chiuso fino a 200.000 volte. Ci vorrebbero tuttavia circa cinque anni per raggiungere quel livello di abuso, quindi gli utenti non si dovrebbero preoccupare che si rompa. C’è anche un rivestimento intelligente che impedisce al dispositivo di graffiarsi e può sopravvivere a gocce di pioggia o altri liquidi.

Motorola Razr 5G, un comparto fotocamere avanzato

Per quanto riguarda il comparto fotocamere, il Razr 5G ne dispone una principale da 48 megapixel che può scattare immagini in condizioni di scarsa illuminazione ed elimina il problema delle foto mosse tramite la stabilizzazione dell’immagine. Inoltre, la tecnologia laser autofocus nel sensore aiuta la fotocamera a mettere rapidamente a fuoco il soggetto.

Lo smartphone include anche una fotocamera da 20 megapixel per i selfie, ma il suo uso è facoltativo dato che la fotocamera principale da 48 MP può essere utilizzata anche per scattare facilmente foto del viso quando il dispositivo è chiuso. In effetti, Motorola si vanta che questa sia la fotocamera selfie più avanzata sul mercato. I selfie ottengono infatti una spinta creativa grazie alle modalità Selfie di Gruppo, Modalità ritratto, Colore spot e altro. Inoltre, i doppi display abilitano funzionalità della fotocamera che sono semplicemente impossibili su altri dispositivi.

Il nuovo Motorola Razr 5G vanta anche una batteria che dura tutto il giorno. Come tutti i telefoni pieghevoli, il nuovo Motorola Razr 5G non è economico e costa ben 1.399 sterline. Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Polished Graphite, Liquid Mercury e Blush Gold.