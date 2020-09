Il prezzo e la data di uscita di PlayStation 5 potrebbero essere finalmente rivelati nei prossimi giorni. Sony ha annunciato un evento finale per il 16 settembre dal nome PlayStation Showcase, dove mostrerà le ultime novità. In realtà non c’è nessun dato certo che l’evento includa nuovi dettagli su PS5, ma tenendo conto che Microsoft ha rivelato quasi tutto sulle sue Xbox Series X e S e che questo sarà l’ultimo evento di PlayStation prima del lancio delle nuove console, sarebbe sorprendente se non venissero rivelati i dettagli finali della nuova macchina.

Tutto ciò che sappiamo al momento sull’evento è che durerà circa 40 minuti e presenterà aggiornamenti sugli ultimi titoli di Worldwide Studios e dei partner di sviluppo di livello mondiale. Il PlayStation Showcase sarà trasmesso mercoledì alle 22:00 (ora italiana) in diretta streaming sui canali Twitch e YouTube ufficiali.

Gli ultimi dettagli di PlayStation 5 sono ormai alle porte

Microsoft ha già affermato che la sua Xbox Series X costerà $ 499 e che rilascerà anche una Xbox Series S più piccola e meno potente per $ 299. Entrambe le console saranno disponibili dal 10 novembre. Per questo i fan di Sony non vedono l’ora di avere ulteriori informazioni sulla sua prossima console.

Mentre attendiamo con ansia l’evento ormai prossimo, attualmente è già possibile preordinare PS5. Tuttavia il processo è riservato solo ad alcune persone specifiche e selezionate dalla stessa azienda.