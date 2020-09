Continua la battaglia tra i servizi di streaming musicale. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di dire la sua con il lancio di un qualcosa di molto interessante. Ovviamente, stiamo parlando di Music HD. Disponibile in America già da un po’, il noto servizio che permette di brani in HD e Ultra HD sbarca finalmente anche in Italia. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

Amazon Music HD è pensato per catturare quella clientela esigente che non si accontenta del classico streaming musicale. Questo, infatti, offre agli utenti una migliore qualità di riproduzione del suono. Lo scopo, a detta della casa, è quello di creare un’esperienza unica senza precedenti. Riuscirà nel suo intento?

Amazon Music HD: ecco quanto costa abbonarsi

Il catalogo di Amazon Music HD offre, fin da subito, ben 60 milioni di brani. La riproduzione in alta definizione permette di “assaporare” quelle sfumature che solitamente si perdono con la compressione dei file. Tutti possono accedere al servizio, questo, infatti, si adatta ai vari dispositivi, alla connessione e agli eventuali accessori utilizzati. Ricordiamo, inoltre, che offre anche una speciale selezione di brani in 3D per coloro che utilizzano i dispositivi Amazon Echo Studio.

Il servizio è stato annunciato ufficialmente negli scorsi giorni ed è già disponibile per tutti gli utenti italiani. La sottoscrizione per i nuovi clienti ha un costo di partenza di 14,99 euro al mese. Chi ha già una sottoscrizione Amazon Music Unlimited e vuole passare al nuovo servizio, dovrà aggiungere un costo mensile di 5 euro alla sua tariffa. Come al solito, per i nuovi clienti, l’azienda offre un periodo di prova gratuito di 90 giorni. La casa ha confermato che il catalogo di brani, già ampio, verrà aggiornato costantemente per fronteggiare la concorrenza. Riuscirà il nuovo servizio a ottenere il successo sperato? Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.