Covid-19, un anticorpo potrebbe neutralizzare efficacemente il virus

Un anticorpo che potrebbe essere efficace nel neutralizzare il Covid-19 è stato trovato dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine (UPMC). Secondo un rapporto pubblicato lunedì, gli scienziati hanno isolato “la molecola biologica più piccola” che “neutralizza completamente e in modo specifico” il SARS-CoV-2, che causa il nuovo coronavirus.

L’anticorpo, che è 10 volte più piccolo di un anticorpo di dimensioni normali, è stato utilizzato per creare un farmaco chiamato Ab8 che i ricercatori sperano possa essere in grado di prevenire e curare il virus. I ricercatori hanno riferito che il farmaco si è finora dimostrato “altamente efficace nella prevenzione e nel trattamento dell’infezione da SARS-CoV-2” nei topi e nei criceti.

L’anticorpo contro il Covid-19

Il farmaco ha anche mostrato segni che non avrà effetti collaterali negativi nelle persone, poiché non si lega alle cellule umane, hanno detto i ricercatori. “Ab8 non solo ha un potenziale come terapia per Covid-19, ma potrebbe anche essere utilizzato per impedire alle persone di contrarre infezioni da SARS-CoV-2”, ha detto il coautore John Mellors, capo della divisione delle malattie infettive presso UPMC. “Gli anticorpi di dimensioni maggiori hanno funzionato contro altre malattie infettive e sono stati ben tollerati, dandoci la speranza che possa essere un trattamento efficace per i pazienti con Covid-19 e per la protezione di coloro che non hanno mai avuto l’infezione e non sono immuni”, ha aggiunto il dottor Mellors.

Durante i test iniziali, anche alla dose più bassa, Ab8 ha ridotto di 10 volte la quantità di virus infettivo in quei topi rispetto a quelli che non erano stati trattati. Non resta dunque che ultimare i test e, se tutto va bene, iniziare una sperimentazione sull’essere umano.