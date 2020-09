I ricercatori della Facoltà di medicina dell’Università di Pittsburgh hanno isolato “la più piccola molecola biologica” in grado di neutralizzare completamente e in modo specifico Sars-Cov-2, il coronavirus che causa Covid-19. La componente anticorpale è dieci volte più piccola di un anticorpo a grandezza naturale ed è stata utilizzata per creare il farmaco Ab8, condiviso nel rapporto pubblicato questo lunedì dai ricercatori sulla rivista Cell e considerato un potenziale “scudo” contro il virus.

Il farmaco potrebbe addirittura prevenire l’infezione da Sars-Cov-2

Secondo il rapporto, il farmaco è stato “molto efficace nella prevenzione e nel trattamento“ delle infezioni da Sars-Cov-2 nei topi e nei criceti in sede di test. Secondo quanto riferito, il farmaco non si lega alle cellule umane, il che suggerisce che non avrà effetti collaterali negativi nelle persone. “Ab8 non solo ha il potenziale come terapia per Covid-19, ma potrebbe anche essere usato per impedire alle persone di contrarre infezioni da Sars-Cov-2“, ha detto il coautore John Mellors, capo della Divisione delle malattie infettive presso lo University of Pittsburgh Medical Center.

“Gli anticorpi di dimensioni maggiori hanno funzionato contro altre malattie infettive e sono stati ben tollerati, dandoci la speranza che questo possa essere un trattamento efficace per i pazienti con Covid-19 e per la protezione di coloro che non hanno mai contratto l’infezione e non sono immuni“, aggiunge Mellors. I ricercatori fanno sapere di “star pensando fuori dagli schemi” nello studio di un farmaco che possa essere somministrato ai pazienti infetti, affermando che un’idea potrebbe essere quella di rendere il farmaco inalabile o iniettabile sottopelle.