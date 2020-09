Gli scienziati hanno ottenuto animali geneticamente modificati che, secondo loro, potrebbero servire come “super-genitori surrogati“. I suini, le capre, i bovini e i topi producono sperma trasportando il materiale genetico degli animali donatori e i ricercatori hanno utilizzato uno strumento di editing genetico per eliminare il gene della fertilità maschile negli embrioni animali. Questi “super animali” nascono sterili, ma iniziano a produrre sperma dopo un’iniezione di cellule ottenute da animali donatori.

Gli animali geneticamente modificati potrebbero risolvere molti problemi in tutto il mondo, come ad esempio la carenza di cibo

La tecnica consentirebbe ai maschi surrogati di generare prole che trasporta il materiale genetico di preziosi esemplari “d’elite“, come ad esempio tori da premio, ha dichiarato il team di ricercatori che ha condotto lo studio. Questo potrebbe poi essere un ulteriore passo verso il miglioramento genetico del bestiame, con evidenti ripercussioni anche sulla produzione alimentare. Il professor Jon Oatley, del College of Veterinary Medicine della Washington State University, ha dichiarato: “Questo può avere un impatto importante sull’affrontare la carenza alimentare in tutto il mondo. Se possiamo affrontare questo problema geneticamente, si potrà spendere meno in mangimi e medicinali“.

È stato confermato, intanto, che i tori surrogati presentavano sperma sano, le cui cellule derivavano da un donatore; i topi, inoltre, hanno generato una prole sana che portava i geni del donatore di sperma. Il professor Bruce Whitelaw, del Roslin Institute presso l’Università di Edimburgo, ha affermato che lo studio ha fornito una grande dimostrazione dell’efficacia del concetto dietro lo studio: “Questo mostra al mondo che questa tecnologia è reale. Può essere utilizzata. Ora dobbiamo solo trovare il modo migliore per usarla in modo produttivo, per aiutare a nutrire la nostra popolazione in crescita“.

La tecnica CRISPR può avere un ruolo determinante in questo senso

Secondo i ricercatori, questa tecnologia potrebbe anche aiutare alla conservazione delle specie in via di estinzione. Potrebbe essere possibile, ad esempio, utilizzare lo sperma congelato di un rinoceronte in via di estinzione per rigenerare la specie, ma gli scienziati hanno spiegato che la velocità con cui la pratica potrebbe essere messa stabilmente in funzione sarà influenzata dalle correnti politiche. Il bestiame geneticamente modificato non è infatti ancora stato approvato per il consumo umano, per via delle preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, agli aspetti etici e al benessere degli animali.

L’editing genetico comporta infatti l’eliminazione o la modifica della codifica negli embrioni. Un esempio di questo tipo di tecnologia è CRISPR, un sistema biologico utile ad introdurre alterazioni del DNA scoperto nel 2012. CRISPR scansiona il genoma alla ricerca della posizione di un determinato gene e quindi utilizza “forbici molecolari” per sezionare il DNA. Sebbene la tecnica sia efficace in laboratorio, il processo è tutt’altro che perfetto e può produrre conseguenze anche serie sul DNA sezionato; queste modifiche indesiderate potrebbero infatti alterare geni di fondamentale importanza.

Ci sono tuttavia aspetti etici difficilmente superabili

Il Nuffield Council on Bioethics sta pertanto esaminando le questioni etiche sollevate dall’uso di tecniche di modifica genetica negli animali d’allevamento. Le potenziali applicazioni della tecnologia di editing genetico includono la “produzione” di mucche geneticamente prive di corna e maiali o polli più resistenti alle malattie. L’editing genetico potrebbe quindi far parte della risposta a molte delle sfide che devono affrontare le società in diverse parti del mondo, tra cui garantire l’accesso a cibi sani e nutrienti, afferma il direttore Hugh Whittall.

“Se e in che misura l’editing del genoma possa e debba essere implementato al di fuori del contesto di ricerca dipenderà da ulteriori sviluppi che progrediranno parallelamente ai valori e gli interessi della società che, in molti casi, devono ancora essere chiaramente definiti“, ha spiegato. “Queste sono tra le domande a cui stiamo cercando di rispondere nella nostra attuale ricerca sull’editing del genoma e sugli animali d’allevamento“.