Il supercomputer Summit ha analizzato il nuovo coronavirus e ha suggerito una nuova teoria che potrebbe spiegare l’impatto della malattia sul corpo umano: l’ipotesi della bradichinina.

Summit è un supercomputer sviluppato da IBM ed è utilizzato dall’Oak Ridge National Laboratory negli Stati Uniti. I ricercatori hanno usato la sua potenza di calcolo per analizzare più di 40.000 geni da 17.000 campioni genetici per cercare di comprendere meglio il nuovo coronavirus.

Quando gli scienziati hanno analizzato i risultati – operazione che ha richiesto più di una settimana per essere completata – è stato un “momento eureka“, ha detto Daniel Jacobson, capo investigatore della biologia dei sistemi informatici a Oak Ridge.

Di cosa si tratta

Il supercomputer ha suggerito una nuova teoria su come il Covid-19 possa aver influenzato il corpo umano: l’ipotesi della bradichinina. Questa teoria offre un modello che spiega diversi aspetti della malattia, inclusi alcuni dei suoi sintomi più bizzarri. Inoltre, suggerisce dieci potenziali trattamenti, descritti in uno studio pubblicato sulla rivista scientifica eLife, a luglio.

Apparentemente, il virus entra nel corpo attraverso i recettori ACE2 sul naso. Quindi va nel corpo, entrando in altre cellule dove è presente anche ACE2, come l’intestino, i reni e il cuore.

L’analisi di Summit mostra che il Covid-19 non solo infetta le cellule che già esprimono più recettori ACE2, ma dirotta i sistemi del corpo, inducendoli ad aumentare questi recettori altrove. È così che, ritengono i ricercatori, il coronavirus raggiunge i polmoni.

Il sistema renina-angiotensina (SARS) controlla molti aspetti del sistema circolatorio, inclusi i livelli corporei di una sostanza chimica chiamata bradichinina, che normalmente aiuta a regolare la pressione sanguigna. Quando il coronavirus raggiunge la SARS, fa sì che i meccanismi di regolazione della bradichinina diventino incontrollati e vi sia un accumulo eccessivo di questa sostanza nel corpo.

L’ipotesi bradichinina presentata da Summit suggerisce che questa “valanga” sia responsabile di molti degli effetti mortali del Covid-19. L’eccessiva bradichinina nel corpo provoca la fuoriuscita dei vasi sanguigni. Mentre ciò accade, i ricercatori sostengono che i polmoni possono riempirsi di liquido. Inoltre, le cellule immunitarie penetrano anche nei polmoni, causando infiammazione.

Gli effetti del Covid-19 non finiscono qui. La malattia aumenta anche la produzione di acido ialuronico nei polmoni. Viene generalmente utilizzato in saponi e lozioni, in quanto può assorbire più di mille volte il suo peso nei liquidi. Quando combinato con il fluido nei polmoni, forma una sorta di idrogel. “È come cercare di respirare attraverso la gelatina“, descrive Jacobson.