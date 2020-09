Covid-19, indossare gli occhiali protegge dal rischio di contagio?

I ricercatori in Cina hanno scoperto che le persone che indossano gli occhiali sembrano avere un rischio minore di contrarre il Covid-19. Gli autori dello studio, pubblicato su JAMA Ophthalmology, hanno notato che dall’epidemia di coronavirus a Wuhan nel dicembre 2019, pochi pazienti con occhiali sono stati ricoverati in ospedale affetti dal virus. Per indagare ulteriormente, hanno raccolto dati sull’uso degli occhiali da tutti i pazienti infetti come parte del loro studio medico. Scopriamo qualcosa di più in merito.

Gli occhiali ed il Covid-19

Il loro piccolo studio ha rilevato che solo 16 (5,8%) dei 276 pazienti ricoverati con Covid-19 portavano gli occhiali per più di otto ore al giorno. Quando hanno stabilito che tutti questi pazienti erano miopi, hanno successivamente cercato la percentuale di persone con miopia nella provincia di Hubei, dove si trova l’ospedale principale per questa pandemia. Hanno scoperto che questo è molto più grande (31,5%), indicando che la percentuale di ricoveri ospedalieri per miopi era oltre cinque volte inferiore a quanto ci si poteva aspettare da quella popolazione.

Questa è un’osservazione affascinante, ma come per tutti i singoli studi i risultati devono essere trattati con cautela. Sebbene la protezione degli occhi sia sempre stata una componente importante dei dispositivi di protezione individuale (DPI), l’entità della differenza riportata da questo studio suscita sospetti. Questo non vuol dire che i risultati potrebbero non essere reali, ma piuttosto che non dovremmo iniziare a consigliare cambiamenti comportamentali su larga scala (come indossare occhiali insieme alle nostre maschere facciali) fino a quando non saranno stati confermati in modo indipendente.