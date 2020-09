Dopo tanta attesa Sony ha finalmente svelato prezzo e data d’uscita di PlayStation 5 durante l’ultimo PlayStation Showcase trasmesso in streaming ieri sera. La console sarà dunque disponibile nel nostro territorio a partire dal 19 novembre al prezzo di 499,99 € per la versione standard, e 399,99 € per la Digital Edition che consente di risparmiare un bel po’, ma con il compromesso di dover acquistare tutto in digitale data l’assenza del supporto fisico.

I preordini sono già partiti in tutto il mondo, Italia compresa, con Amazon a prendere il ruolo di rivenditore online ufficiale. Peccato che lo store è stato preso d’assalto subito poco dopo l’annuncio e la console è andata in sold-out dopo pochi minuti in entrambe le versioni. Attualmente la console risulta non disponibile.

Con l’uscita e il prezzo della console Sony ha ovviamente ufficializzato il listino prezzo degli accessori che usciranno al lancio:

DualSense Wireless Controller (standalone) – 69.99€

PULSE 3D wireless headset – con supporto audio 3D e doppio microfono con cancellazione del rumore – 99.99€

HD Camera con doppia lente a 1080p – 59.99€

Media Remote per navigare agevolmente tra i film e i servizi – 29.99€

DualSense Charging Station per caricare facilmente due DualSense Wireless Controller – 29.99€

PlayStation 5, svelata la lineup dei giochi Sony disponibili al lancio e i loro prezzi

Sony ha infine svelato la lineup di giochi Sony che debutteranno al lancio di PlayStation 5 il 19 novembre. La compagnia ha anche dichiarato che il 99% della libreria PlayStation 4 sarà retrocompatibile con PS5, e alcuni di questi saranno disponibili gratuitamente al lancio attraverso PlayStation Plus Collection accessibile con la sottoscrizione dell’abbonamento PlayStation Plus. I titoli potranno poi essere scaricati e giocati direttamente sulla nuova console.

Bando alle ciance ecco i titoli Sony Interactive Entertainment che saranno disponibili al lancio su PlayStation 5 al lancio: