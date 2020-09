Sony annuncia un gioco di Harry Potter disponibile per PS5

Durante l’evento Livestream globale di Sony il 16 settembre, che ha mostrato la nuova tecnologia PS5 in tutta la sua brillante gloria 4K, una nuova azienda di sviluppatori esordienti, Portkey Games, ha mostrato l’illustre e tanto amata Hogwarts, la scuola di magia della famosa saga Harry Potter. Dopo quasi dieci anni dall’ultimo film, il mondo magico della Rowling ritorna ad essere attuale e lo fa in grande stile, con un gioco in esclusiva per la nuova Playstation 5. Scopriamo qualcosa in più.

Sony lancia il gioco di Harry Potter

Un breve trailer ha mostrato il familiare castello di Hogwarts pieno di misteri, magia e creature pericolose, anche se non sappiamo davvero cosa aspettarci da questo gioco, sia in termini di storia che di gameplay. Se dovessimo indovinare, sembra che potrebbe essere un gioco di tipo RPG che ti farà costruire il tuo studente per affrontare il sistema di istruzione magica, bacchetta pronta, per goderti un’avventura simile al famoso Harry Potter. Prendere lezioni potrebbe migliorare le tue statistiche di abilità in determinati incantesimi, mentre sconfiggere le mostruosità potrebbe fornirti ingredienti per migliorare le tue pozioni mentre giochi.

I protagonisti ed i personaggi non saranno quelli dei film o dei libri, quindi, ma completamente nuovi. Sta a noi creare il protagonista e le sue relazioni sociali con le altre persone. Ci sarà una propria storia, con ovviamente delle avversità e nemici da dover sconfiggere. Non si sa ancora se sarà un gioco solo in single player o con possibilità di giocare online con i propri amici ed altre persone in tutto il mondo.