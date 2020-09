Singapore ha iniziato una collaborazione con il colosso americano Apple per incentivare la prevenzione e attuare stili di vita più sani. La collaborazione ha permesso la nascita di un’app che potrà essere impiegata da tutti i proprietari di iPhone che utilizzano uno smartwatch Apple.

L’app incoraggia gli utenti a fare esercizio e completare determinate attività ogni settimana, come camminare, nuotare o praticare yoga. Ricorda inoltre agli utenti di registrarsi per i controlli sanitari e gli appuntamenti per le vaccinazioni. Selezionando questi obiettivi, gli utenti possono guadagnare fino a 280 dollari.

Apple, un’app ci pagherà se assumiamo stili di vita più sani

L’annuncio è arrivato anche pochi giorni dopo che la società ha aperto il suo terzo negozio a Singapore, un’accattivante cupola di vetro ispirata al Pantheon di Roma.

Lo spazio è progettato per assomigliare a una “sfera fluttuante”, secondo Apple. È dotato di una sala riunioni sottomarina, viste panoramiche sullo skyline e uno spazio per eventi, situato nella vivace zona di Marina Bay Sands.

Singapore è nota per il suo approccio esperto di tecnologia alle questioni pubbliche. È stato uno dei primi paesi a lanciare quest’anno un’app di tracciamento dei contatti per fermare la diffusione del coronavirus. Quest’estate ha anche schierato un “cane” robot per pattugliare un parco e incoraggiare le distanze sociali.

Il legame del governo con Apple, nel frattempo, è durato anni. È iniziato almeno due anni fa, quando Singapore ha invitato i fornitori di tecnologia e assistenza sanitaria ad aiutare a elaborare nuovi programmi di benessere pubblico nel paese, hanno affermato entrambe le parti. L’iniziativa biennale partirà ad ottobre.

Un gioco che ci fa stare bene

LumiHealth è stata progettata per offrire informazioni specifiche su Singapore e i principali problemi di salute che interessano la popolazione. Oltre a fornire informazioni e consigli per prevenire diverse malattie, l’applicazione contiene una sezione per incentivare l’adozione di abitudini e stili di vita più sani, attraverso il raggiungimento di obiettivi di vario tipo. La scelta degli obiettivi avviene tramite un assistente virtuale ed è presentata come un gioco, nel quale si possono sfidare gli altri utenti e vincere premi, non solo simbolici.

La presenza di premi in denaro dovrebbe incentivare l’installazione di LumiHealth da parte di un numero consistente di persone, confidano le autorità sanitarie locali. A Singapore circa un terzo degli smartphone sono iPhone e questo dovrebbe riflettersi positivamente sul numero di aderenti all’iniziativa. Nel caso di una riscossione della cifra massima, ogni utente potrebbe inoltre ripagarsi l’acquisto di una versione base di Apple Watch.

Il programma avviato a Singapore non fa eccezione, ed è visto come un primo esperimento nella convergenza tra grandi aziende tecnologiche, salute dei singoli e gestione dei sistemi sanitari.