Non lontano dalle nostre coste ioniche, in pieno Mediterraneo, si sta creando quello che in inglese si chiama medicane ovvero ciclone tropicale mediterraneo. Si tratta di un evento molto raro che si potrebbe comparare a un uragano, ma le velocità dei venti sono molte più basse. Negli ultimi vent’anni si possano contare sulle dita di una mano gli eventi veramente pericolosi del genere.

La tempesta si chiama Ianos e per nostra fortuna non si sta muovendo in direzione del nostro paese. Quello che è fortuna di altri, è sfortuna di altri e infatti è diretto verso la Grecia a una velocità di 100 km/h. Questa velocità non sono paragonabile a quella di un uragano, ma sono uguali a quella di una forte tempesta tropicale dell’Atlantico. Detto questo, alcuni modelli hanno previsto che i venti potrebbero raggiungere una media di 125 km/h con picchi fino a 180.

#Ianos is looking pretty impressive this morning as convection continues to wrap around its center. This is certainly one of the more convincing cases for a tropical cyclone in the Meditteranean that we've seen in a while! #medicane pic.twitter.com/DSXfj2hzrm

— Steve Copertino (@TheSteveCop) September 17, 2020