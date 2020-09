Facebook è coinvolto da anni in un progetto che mira a sostituire gli smartphone con occhiali per realtà aumentata. Il suo primo passo verso questo obiettivo, ha detto il CEO Mark Zuckerberg in una trasmissione mercoledì, è la creazione di una serie di smartglass, occhiali standard, ma con funzionalità “intelligenti” come fotocamere e connettività Internet wireless, un po’ come si sono trasformati gli orologi, con la nascita di fitness band e smartwatch completi e ricchi di funzioni utili.

Questi occhiali sono attesi il prossimo anno come parte di una partnership con Luxottica Group, la società madre di diversi importanti marchi di occhiali, come Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut e LensCrafters.

Facebook e gli occhiali a realtà aumentata

Ma prima del lancio di questi occhiali smart, Facebook sta mandando i dipendenti in libertà con i propri set di occhiali da ricerca dotati di una serie di telecamere, simili all’auto di mappatura che Google potrebbe utilizzare per Google Street View, ma con gli esseri umani. I partecipanti all’iniziativa, nota come “Project Aria”, saranno distribuiti nei campus di Facebook e negli spazi pubblici dove i loro occhiali cattureranno il mondo che li circonda. “Come una macchina cartografica, tutti i partecipanti saranno facilmente identificabili dai loro vestiti”, ha detto mercoledì Andrew Bosworth, capo di Facebook Reality Labs.

L’obiettivo è mappare l’ambiente “nelle condizioni del mondo reale, all’interno e all’esterno” come mezzo per determinare le migliori pratiche per un potenziale futuro in cui gli occhiali intelligenti ed, infine, gli occhiali per la realtà aumentata sono comuni ed abituali nel vestiario delle persone.