Manca oramai poco al debutto della console di videogiochi più attesa dell’anno. PS5 arriverà ufficialmente, in Italia, il prossimo 19 novembre. Il prezzo sarà di 399 euro per la versione digital e 499 euro per la versione con disco. Nelle scorse ore, Sony non si è limitata solamente a svelare queste informazioni, svelati anche una marea di titoli nuovi e non. Ovviamente, non poteva mancare un annuncio riguardante il noto battle royale Fortnite. Ecco quando arriverà su PS5.

Ebbene sì, il noto titolo di Epic Games sarà disponibile anche per la console Sony di nuova generazione. La notizia non è un’assoluta novità. Già qualche mese fa, infatti, l’azienda di videogiochi aveva accennato l’arrivo di Fortnite non solo su PS5, ma anche sulla nuova Xbox. Nelle scorse ore, è stato svelato il primo trailer e la data di uscita del gioco.

Fortnite disponibile su PS5 al lancio

Un trailer di pochi secondi ha lasciato a bocca aperta tutti i fan del noto battle royale di Epic Games. Fortnite su PS5 continuerà a supportare il motore grafico Unreal Engine 4 ma porterà in campo una serie di novità estetiche mozzafiato. Nuovi effetti grafici in alta definizione, nuovi suoni e una fluidità mai vista prima. La differenza rispetto alla versione per PS4 si noterà eccome. Ricordiamo, inoltre, che nel corso del 2021 Fortnite supporterà Unreal Engine 5 con cambiamenti ancora più strabilianti.

Il noto battle royale di Fortnite non si farà attendere. Alla fine del trailer si può leggere, infatti, che questo sarà disponibile fin dal lancio della console sul mercato. Non vediamo l’ora di poter provare con mano quello che Epic Games e Sony sono riusciti a creare. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.