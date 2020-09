Con una vasta gamma di integratori brucia grassi che troviamo negli scaffali dei supermercati o nei negozi specializzati, spesso ci troviamo in confusione su quale scegliere. Avvolte il risultato non corrisponde alle nostre aspettative o a ciò che promettono.

Secondo alcuni studi, l’assunzione di un determinato integratore potrebbe aiutare a stimolare la lipolisi e ha mostrato cambiamenti favorevoli nella composizione corporea. L’integrazione è un altro metodo semplice per aiutare a ottenere i massimi benefici per la salute, ma un integratore può davvero aiutarti a perdere peso?

Gli integratori ci aiutano veramente a bruciare il grasso?

Il Forskolin è comunemente usato come strumento in biochimica per aumentare i livelli di cAMP nello studio e nella ricerca della fisiologia cellulare. Oltre alla sua utilità per la ricerca di laboratorio, la forskolina è stata utilizzata nella medicina tradizionale nella convinzione che colpisca vari disturbi ed è stata proposta come agente dimagrante.

È ottenuto dalla radice di una pianta della famiglia della menta. La pianta cresce in Nepal, India e Thailandia ed è stata a lungo utilizzata nella medicina tradizionale ayurvedica. È stato suggerito dagli esperti di salute che il supplemento potrebbe aiutare nella perdita di peso e nella costruzione muscolare e ci sono alcune prove che potrebbe aiutare a migliorare la composizione corporea negli uomini e aiutare a prevenire l’aumento di peso nelle donne.

In uno studio pubblicato nella Libreria Nazionale di Medicina degli Stati Uniti, sono stati studiati gli effetti della forskolina sui livelli di acidi grassi. Lo studio osservava: “Abbiamo studiato gli effetti della forskolina e del rolipram nella dieta degli animali in cui era stata indotta l’obesità.”

“Abbiamo utilizzato 50 femmine di ratto albino Wistar che sono state assegnate in modo casuale in cinque gruppi con un gruppo in dieta ricca di grassi e forskolina. Abbiamo scoperto che sia la forskolina stimolava la lipolisi che inibiva l’aumento del peso corporeo aumentando i livelli di cAMP.”

Benefici per la nostra salute

In un’altro studio si sono analizzati la composizione corporea e gli adattamenti ormonali associati alla forskolina negli uomini in sovrappeso e obesi. Trenta soggetti sono stati studiati in uno studio randomizzato, controllato con placebo e con forskolina per 12 settimane.

Forskolin ha dimostrato di suscitare cambiamenti favorevoli nella composizione corporea diminuendo significativamente la percentuale di grasso corporeo e la massa grassa come determinato da DXA rispetto al gruppo placebo. Inoltre, la somministrazione di forskolina ha determinato un cambiamento nella massa ossea per lo studio di 12 settimane rispetto al gruppo placebo.

Teoricamente, la forskolina aiuta nella perdita di peso aiutando a creare enzimi chiamati lipasi e adenilato ciclasi. Questi due enzimi liberano gli acidi grassi dalle cellule del corpo. Quando gli acidi grassi sono liberi, possono essere bruciati come combustibile. Quando il corpo brucia gli acidi grassi, può ridurre il grasso senza influire sulla massa muscolare magra.

I professionisti hanno attribuito alla forskolina una moltitudine di proprietà medicinali oltre ad aiutare a bruciare i grassi, incluso il trattamento o la prevenzione di malattie cardiache, angina, sindrome dell’intestino irritabile, infezioni del tratto urinario, eczema, psoriasi, malattie della tiroide e ipertensione.

Mentre molte di queste affermazioni rimangono non dimostrate, studi recenti suggeriscono che la forskolina può, in effetti, offrire alcuni benefici per la salute. La ricerca sull’integratore rimane limitata e, come con la maggior parte delle nuove integrazioni, si consiglia vivamente di consultare in anticipo il proprio medico di famiglia.