Un nuovo reality show vuole inviare i vincitori nello spazio per 10 giorni

Un reality show programmato cercherà di dare al vincitore della sua competizione in onda “il più grande premio mai assegnato sulla Terra”: un soggiorno di 10 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il concorrente vincitore dello show, chiamato “Space Hero”, potrebbe essere lanciato in orbita già nel 2023, la società di produzione dietro la serie proposta, che si chiama anche Space Hero, ha detto in un comunicato stampa giovedì.

“Space Hero offrirà a chiunque, di qualsiasi estrazione, l’opportunità di diventare il primo esploratore spaziale eletto a livello mondiale a prendere parte a una missione sulla Stazione Spaziale Internazionale”, si legge nel comunicato stampa.

Il viaggio nello spazio come premio del reality show

Il comunicato stampa della società di produzione afferma che il team sta “ora cercando un marchio globale e partner di distribuzione primari”. Ma i dettagli sul finanziamento del progetto, il formato della competizione, la data di uscita e i piani di produzione non sono stati resi noti. Space Hero non ha potuto fornire immediatamente risposte alle domande successive. La partner fondatrice di Space Hero, Deborah Sass, aveva precedentemente descritto il premio dello show come un valore di $65 milioni.

Space Hero, che è guidato da un ex dirigente di News Corp di nome Marty Pompadur, ha detto che sta lavorando con la startup Texas Axiom Space per coordinare il viaggio in orbita.

Axiom è stata co-fondata e guidata da Michael Suffredini, che ha guidato il Programma della Stazione Spaziale Internazionale della NASA dal 2005 al 2015. La società prevede di fungere da intermediario per la NASA, i fornitori di lancio come SpaceX e Boeing e tutti gli individui del settore privato interessati a prenotare viaggi nello spazio per turismo, intrattenimento o altri scopi commerciali. Axiom ha anche affermato che può fornire tutta la formazione necessaria per preparare le persone a un viaggio sulla ISS.