La nota multinazionale svedese Ikea non smette mai di sorprendere i suoi clienti. Nelle scorse ore, questa ha annunciato l’arrivo di una partnership molto particolare con un’azienda tecnologica, ASUS. Lo scopo delle due case è quello di portare in campo una serie di pezzi di arredo da gaming. Cosa ne uscirà fuori?

Ikea è una delle aziende di complementi d’arredo più versatili mai esistite. Sono molti, i gamer che già ora si affidano ad essa per acquistare scrivanie e sedie per le loro sessioni di gioco. Nonostante ciò, pare che la casa voglia fare di più. Una nuova collaborazione con ASUS ROG porterà al lancio di circa 30 pezzi d’arredamento unici. Lo stile della casa svedese si fonderà con quello tipico di ASUS per creare qualcosa di esclusivo e versatile.

Ikea: i mobili da gaming in collaborazione con ASUS arriveranno nel 2021

Per ora non si sa molto in merito ai pezzi che faranno parte della collezione. Indubbiamente, non mancheranno scrivanie e sedie volte a garantire il confort di tutti i giocatori. In più, verranno proposti una serie di accessori che permetteranno di creare un vero e proprio ambiente da gaming. Siamo certi che il risultato che ne verrà fuori sarà davvero soddisfacente.

La casa ha confermato che la nuova collezione debutterà inizialmente solo in Cina (febbraio 2021). Per un lancio a livello mondiale bisognerà attendere ottobre 2021. Al momento non si hanno informazioni precise in merito ai pezzi della collezione. Stesso discorso anche per quanto riguarda i prezzi. Restate in attesa per tutti gli aggiornamenti a riguardo.