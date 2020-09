Come già sappiamo la biosfera del nostro Sistema Solare mostra tutte le componenti necessarie per ospitare vita aliena. I fattori necessari sono acqua liquida, almeno una fonte di energia e molecole biologicamente utili.

Tuttavia ultimamente la scoperta di fosfina biogenica su Venere ha fatto sorgere ulteriormente una domanda da cento milioni di dollari: Dove sono gli altri luoghi più promettenti per la vita extra-terrestre?

Sistema Solare, 4 mondi potrebbero essere simili alla Terra nell’ospitare vita

Marte è uno dei mondi più simili alla Terra del sistema solare. Ha una giornata di 24,5 ore, calotte polari che si espandono e si contraggono con le stagioni e una vasta gamma di caratteristiche superficiali che sono state scolpite dall’acqua durante la storia del pianeta.

Il rilevamento di un lago sotto la calotta polare meridionale e del metano nell’atmosfera marziana rendono Marte un candidato molto interessante per la vita. Il metano è significativo in quanto può essere prodotto da processi biologici. Ma la vera fonte del metano su Marte non è ancora nota. Se Marte è riuscito a trattenere alcune riserve d’acqua sotto la sua superficie, non è impossibile che la vita possa ancora esistere.

Europa fu scoperta da Galileo Galilei nel 1610, insieme alle altre tre lune più grandi di Giove. È leggermente più piccolo della luna terrestre e orbita attorno al gigante gassoso a una distanza di circa 670.000 km una volta ogni 3,5 giorni. Costantemente schiacciata e allungata dai campi gravitazionali concorrenti di Giove e delle altre lune galileiane, un processo noto come flessione delle maree.

Si ritiene che la luna sia un mondo geologicamente attivo, come la Terra, perché la forte flessione della marea riscalda il suo interno roccioso e metallico e lo mantiene parzialmente. La superficie dell’Europa è una vasta distesa di acqua ghiacciata. Questo scudo ghiacciato isola l’oceano sotterraneo dal freddo estremo e dal vuoto dello spazio, così come dalle feroci cinture di radiazioni di Giove.

In fondo a questo mondo oceanico è concepibile che potremmo trovare prese d’aria idrotermali e vulcani sul fondo dell’oceano. Sulla Terra, tali caratteristiche spesso supportano ecosistemi molto ricchi e diversificati.

Encelado e Titano

Encelado è una luna ricoperta di ghiaccio con un oceano sotterraneo di acqua liquida. Orbita attorno a Saturno e per la prima volta è venuto all’attenzione degli scienziati come un mondo potenzialmente abitabile in seguito alla scoperta a sorpresa di enormi geyser vicino al polo sud della luna.

Questi getti d’acqua fuoriescono da ampie fessure sulla superficie e, dato il debole campo gravitazionale, spruzzano nello spazio. Sono una chiara prova di un deposito sotterraneo di acqua liquida. Non solo l’acqua è stata rilevata, ma anche una serie di molecole organiche e minuscoli granelli di particelle di silicato roccioso che possono essere presenti solo se l’acqua era in contatto fisico con il fondo roccioso dell’oceano a una temperatura di almeno 90 ° C.

Titano è la più grande luna di Saturno e l’unica luna del sistema solare con un’atmosfera sostanziale. Contiene una spessa foschia arancione di molecole organiche complesse e un sistema meteorologico a metano al posto dell’acqua, completo di piogge stagionali, periodi di siccità e dune di sabbia superficiali create dal vento.

L’atmosfera è costituita principalmente da azoto, un importante elemento chimico utilizzato nella costruzione delle proteine ​​in tutte le forme di vita conosciute. Rilevata la presenza di fiumi e laghi di metano ed etano liquidi e forse la presenza di crio-vulcani, elementi simili a vulcani che eruttano acqua liquida anziché lava. Ciò suggerisce che Titano, come Europa ed Encelado, abbia una riserva sotterranea di acqua liquida.

Ad una distanza così enorme dal Sole, le temperature della superficie su Titano sono di -180 ° C, troppo fredde per l’ acqua liquida. Tuttavia, le abbondanti sostanze chimiche disponibili su Titano hanno sollevato la speculazione che le forme di vita, potenzialmente con una chimica fondamentalmente diversa dagli organismi terrestri, potrebbero esistere lì.