Gli ultimi dati del 2020 sulle venditi di vinili e CD, confermano un trend che si prospettava già dal 2005. Per la prima parte di quest’anno infatti il vinile ha superato nelle vendite il CD negli USA, un evento che non si verificava dal 1986. Questo aumento nelle vendite dei vinili aveva iniziato a manifestarsi già dal 2005, anno in cui si era iniziato a parlare dell’opportunità che questo prodotto poteva rappresentare per l’industria musicale.

Questi dati emergono dal rapporto della Recording Industry Association of America (RIAA). Secondo la RIAA nel primo semestre del 2020, la vendita dei vinili ha indotto il 62% dei ricavi totali della vendita di supporti musicali fisici con i suoi 232,1 milioni di dollari, contro i soli 129,9 milioni di ricavato dalla vendita dei CD.

Il vinile e lo streaming trascinano in alto l’industria musicale

Il vinile batte dunque clamorosamente il CD nelle vendite. Soltanto durante la settimana del Recordo Store Day, dal 24 al 30 agosto, sono stati venduti 802.000 dischi, confermando il vinile come il supporto fisico musicale più redditizio.

L’unico calo che si è registrato nelle vendita di dischi, come tutti gli altri supporti fisici, è stato durante le prime settimane del lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19. Le vendite in quel periodo sono calate del 23%, con un picco in basso nella settimana dal 16 al 22 marzo, che si è rivelata la peggiore degli ultimi 60 anni.

Nonostante la pandemia e i tragici momenti vissuti dalle economie mondiali a causa del SARS-CoV-2, il rapporto del RIAA mostra comunque un aumento dei guadagni dell’industria musicale del 5,6%. Buona parte di questo aumento è dovuto al digitale, lo streaming rappresenta infatti l’85% delle vendite musicali totali, con quasi cinque miliardi di dollari di introiti. Sul totale delle vendite il vinile si attesta solo al 4%, nonostante i buoni trend di vendita.

I dati del RIAA mostrano dunque come i nuovi trend del mercato musicale attestino l’assoluta supremazia del digitale e dello streaming, e confermano la tendenza on aumento del vinile, questo magico oggetto che con il suo fascino e un po’ di amarcord continua a conquistare.

