Dimenticatevi di opuscoli da viaggio e le lunghe ricerche su Internet per la ricerca del luogo della vostra prossima vacanza; uno dei modi più convenienti con cui è possibile pianificare la propria vacanza potrebbe essere quello di visitare la pagina Wikipedia delle città che ci interessano di più. Un esperimento condotto da economisti del Collegio Carlo Alberto a Torino e dalla Zentrum fur Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) di Mannheim, in Germania, ha rilevato che alcune semplici modifiche ad una pagina Wikipedia potrebbero portare ad un extra di circa 100.000 euro all’anno in entrate turistiche per una piccola città, sottolineando il grande potere dell’enciclopedia.

I ricercatori hanno selezionato casualmente città di tutta la Spagna per reperire notizie tramite le rispettive pagine di Wikipedia, aggiungendo alcuni paragrafi di informazioni sulla loro storia e sulle attrazioni locali, nonchè foto ad alta risoluzione dell’area urbana; pratiche, come è evidente, anche piuttosto semplici da attuare. Ciò ha avuto un effetto immediato e notevole: l’aggiunta di soli due paragrafi di testo ed una sola foto all’articolo ha aumentato il numero di notti trascorse in città di circa il 9% dei turisti durante la stagione turistica. In alcuni casi, l’aumento è stato ancora maggiore.

Wikipedia non consente la modifica dei suoi contenuti a scopo commerciale

“Se estendessimo questa pratica a tutta l’industria del turismo, l’impatto sarebbe davvero notevole“, scrivono gli autori Marit Hinnosaar, Toomas Hinnosaar, Michael Kummer e Olga Slivko. “Potrebbe essere di miliardi di euro“. In effetti, le conseguenze sono state così ampie che sollevano domande sul motivo per cui più città in tutto il mondo non eseguono da sole tali modifiche di base, affermano gli autori. Wikipedia è in gran parte scritta e modificata da volontari e semplicemente aumentare la quantità di informazioni disponibili su determinati argomenti potrebbe raccogliere un’enorme ricompensa in termini economici, soprattutto in relazione al tempo impiegato.

Ma la struttura stessa di Wikipedia ha fornito una risposta decisiva alla domanda: quasi tutte le aggiunte alla versione olandese del sito sono state rimosse entro 24 ore, costringendo i ricercatori a limitare l’esame degli effetti alle altre tre lingue. Un redattore senior dell’enciclopedia in lingua olandese aveva infatti notato l’esperimento in corso e ha proceduto a vietare tutti i futuri aggiornamenti delle pagine. La modifica commerciale non è infatti consentita sul sito e la ricerca è stata considerata in violazione delle regole.