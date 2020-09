Covid-19, secondo una ricerca 11.000 persone sono state esposte sui voli

Il Centers for Disease Control and Prevention ha indagato su 1.600 casi di persone che hanno volato a rischio di diffusione del Covid-19, identificando quasi 11.000 persone potenzialmente esposte al virus durante i voli. Ma sebbene l’agenzia affermi che alcuni di quei viaggiatori si sono successivamente ammalati, a causa di informazioni incomplete sul tracciamento dei contatti e di un virus che cova per diversi giorni, non è stata in grado di confermare un caso di trasmissione su un aereo. Ciò non significa che non sia successo e recenti studi scientifici hanno documentato probabili casi di trasmissione sui voli all’estero.

Il rischio di contagio da Covid-19 nei voli

“L’assenza di casi identificati o segnalati non è una prova che non ci siano stati casi”, ha detto Caitlin Shockey, portavoce della Divisione Migrazione Globale e Quarantena del CDC. “Il CDC non è in grado di determinare in modo definitivo che i casi potenziali siano stati associati (o meno) all’esposizione in cabina o tramite viaggi aerei, date le numerose opportunità di potenziale esposizione associate all’intero viaggio di viaggio e alla diffusa distribuzione globale del virus”, Shockey ha scritto in una e-mail.

Ha affermato che sebbene l’agenzia abbia ricevuto informazioni su persone che potrebbero essere state esposte sui voli successivamente ammalandosi del nuovo coronavirus, individuare quando qualcuno è stato esposto è difficile. Le autorità sanitarie locali potrebbero anche non essere in grado di testare le persone segnalate come esposte o condividere i risultati dei test con il CDC, ha detto.

Nella guida per il pubblico, il CDC riconosce che i virus non si diffondono facilmente sugli aerei a causa del modo in cui l’aria viene filtrata, ma sottolinea anche che viaggiare in aereo significa essere in prossimità di persone per lunghi periodi e incontrare superfici spesso toccate su aerei e negli aeroporti. Pertanto, come molti altri mezzi di trasporto, anche i voli sono rischiosi e bisogna cercare di tenere tutti un comportamento il più corretto e preventivo possibile.