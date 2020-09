Apple ha da pochi giorni rilasciato il nuovo iOS 14 per iPhone. Questo ha portato in campo una marea di novità interessanti. Oggi, ci soffermiamo a parlare di una che permette di trasformare il retro del vostro melafonino in una superficie touch. Ebbene sì, andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Una delle feature “nascoste”, ma molto interessanti del nuovo iOS 14 si chiama “Back Tap”. Grazie a questa è possibile trasformare il retro dell’iPhone in una superficie sensibile al tocco per svolgere le più disparate funzioni. Ecco come funziona il tutto.

iOS 14: ecco come funziona il Back Tap

Il Back Tap è una nuova feature di iOS 14. Come già detto, questo permette di trasformare il retro di iPhone in una superficie sensibile al tocco. Il “Back Tap” è disattivato di default, quindi, per poterlo utilizzare bisognerà prima attivarlo. La procedura da seguire è molto semplice:

Entrare nelle impostazioni dell’iPhone. Scorrere e soffermarsi su “Accessibilità”. Entrare nella sezione “Tocco” Fare tap sulla nuova voce “tocco posteriore”

A questo punto si aprirà un pannello che permette di personalizzare al massimo la feature. Si potrà scegliere, infatti, quale azione far svolgere al melafonino ad un doppio tap sul retro e ad un triplo. Le possibilità sono davvero una marea. Lo scopo è quello di velocizzare al massimo lo svolgimento di particolari azioni (ritorno alla Home, alzare/abbassare il volume ecc).

Apple non ha parlato molto di questa nuova impostazione di iOS 14. E’ un vero peccato perché, pur non essendo rivoluzionaria, può migliorare sensibilmente l’esperienza utente. Se non l’avete ancora fatto, vi consigliamo di provarla al più presto. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.