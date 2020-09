Kena Mobile risulta essere uno degli operatori telefonici virtuali più conosciuti sul territorio italiano. Grazie al supporto della rete TIM riesce a dare ai suoi clienti un servizio eccellente a prezzi molto contenuti. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di arricchire il catalogo delle tariffe con una promo strabiliante per i nuovi clienti. Andiamo a scoprire di che si tratta.

Se Kena Mobile risulta essere così famoso, ovviamente, c’è un motivo. Questo propone spesso offerte a tempo limitato che lasciano a bocca aperta tutti gli utenti. La promo 5,99 lanciata nelle scorse ore farà gola a molti. Ecco in cosa consiste.

Kena Mobile: minuti, messaggi e tanti giga a soli 5,99 euro al mese

Il noto operatore virtuale di TIM ha appena lanciato una promozione speciale per tutti i nuovi clienti che decidono di attivare una numerazione Kena Mobile. La promo si chiama 5,99 e comprende minuti illimitati verso tutti, messaggi illimitati verso tutti e ben 50 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. Il tutto, al costo mensile di soli 5,99 euro. Ovviamente, sono compresi tutti i servizi come Segreteria Telefonica e hotspot personale. Stiamo parlando di una delle tariffe più convenienti presenti, al momento, sul mercato.

Come già accennato, la promozione risulta essere a tempo limitato. Salvo proroghe, infatti, il termine ultimo per attivarla è il 30 settembre. Trattandosi di un’offerta speciale, l’attivazione può essere effettuata solo online sul sito ufficiale. La SIM e l’attivazione sono completamente gratuite. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.