Il Samsung Galaxy Z Fold 2 è ufficialmente in vendita al pubblico negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altre regioni, ma il nuovo smartphone pieghevole potrebbe arrivare agli acquirenti più tardi di quanto si aspettassero. Dopo aver ascoltato segnalazioni di ritardi, Samsung ha confermato che alcuni preordini di Galaxy Z Fold 2 subiranno ritardi.

“A causa dei ritardi nella spedizione, un certo numero di clienti che hanno preordinato il nuovo Galaxy Z Fold 2 riceveranno il loro dispositivo più tardi del previsto. Abbiamo contattato direttamente tutti i clienti interessati e stiamo lavorando con il nostro team di distribuzione per fornirglieli il prima possibile”, così ha dichiarato Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 2, ritardi in Regno Unito e Stati Uniti

La compagnia non ha fornito un motivo per il ritardo, né ha detto quanti sono i preordini interessati, né per quanto tempo gli ordini sarebbero stati posticipati. Interrogata sulla questione, Samsung non ha ancora fornito chiarimenti in proposito. Al momento pare che i clienti interessati provengano principalmente dal Regno Unito.

Non è chiara l’ampiezza dei ritardi, ma sulla pagina del Regno Unito di Samsung il Galaxy Z Fold 2 la spedizione risulta prevista per il 2 ottobre. La pagina statunitense di Samsung, d’altra parte, indica che la spedizione verrà effettuata entro il 25 settembre per il colore Mystic Bronze, mentre la colorazione Mystic Black subirà un ritardo leggermente più drastico con la spedizione che punta entro il 16 ottobre. Chiunque ordini un colore personalizzato per la cerniera dovrebbe aspettarsi che l’ordine venga spedito in cinque o sei settimane, anche se non ci si dovrebbe sorprendere.