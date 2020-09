Molte parti del sistema climatico terrestre sono state destabilizzate dal riscaldamento, dalle calotte glaciali e dalle correnti oceaniche alla foresta pluviale amazzonica, e gli scienziati ritengono che se uno crolla, altri potrebbero seguirne. Gli impatti nocivi del riscaldamento globale stanno aumentando e ci dovrebbe essere un pronto intervento urgente per ridurre le emissioni di gas serra.

Tuttavia il motivo per la riduzione delle emissioni è in realtà ancora più forte. Questo perché gli scienziati sono sempre più preoccupati che il clima globale possa passare dal suo stato attuale a qualcosa di completamente nuovo, con cui gli esseri umani non hanno esperienza.

Crisi climatica, i punti critici di questa catastrofe

Molte parti del sistema Terra sono instabili. Una volta che uno cade, potrebbe innescare una cascata come la caduta di un domino. Sappiamo da anni che molte parti del clima hanno i cosiddetti punti critici. Ciò significa che una leggera spinta, come un riscaldamento lento e costante, può farli cambiare in modo del tutto sproporzionato. Se raggiungiamo uno di questi punti critici, potremmo non avere alcun modo pratico per fermare le conseguenze in atto.

La calotta glaciale della Groenlandia è un esempio di punto critico. Contiene abbastanza ghiaccio per aumentare il livello globale del mare di sette metri, se dovesse sciogliersi tutto. Ed è incline a sciogliersi rapidamente. Questo perché la superficie superiore della calotta glaciale si sta gradualmente abbassando man mano che la maggior parte del ghiaccio si scioglie.

Man mano che la calotta glaciale si abbassa, le temperature in superficie aumentano, portando a uno scioglimento ancora maggiore. Questo è uno di questi feedback che si auto-rafforzano o accelerano. Non sappiamo esattamente quanto riscaldamento farebbe passare la Groenlandia al suo punto critico e inizierebbe a sciogliersi inarrestabilmente. Uno studio ha stimato che ci vorrebbe solo 1,6 ° C di riscaldamento e abbiamo già riscaldato il pianeta di 1,1 ° C dalla fine del XIX secolo.

Nel 2008, i ricercatori guidati da Timothy Lenton, hanno catalogato i principali “ elementi di ribaltamento ” del clima. Oltre alla calotta glaciale della Groenlandia, anche la calotta glaciale antartica è soggetta a un collasso inarrestabile, così come la foresta pluviale amazzonica, che potrebbe morire e essere sostituita da praterie.

Un elemento di ribaltamento particolarmente importante è la vasta corrente oceanica nota come circolazione ribaltante meridionale dell’Atlantico, che trasporta l’acqua equatoriale calda a nord fino all’Artico e l’acqua fredda artica a sud fino all’equatore. Se l’AMOC crolla, trasformerà i modelli meteorologici in tutto il mondo, portando a climi più freschi in Europa, o almeno meno riscaldamento, e cambiando dove e quando le piogge monsoniche cadono ai tropici. Per il Regno Unito, questo potrebbe significare la fine della maggior parte dell’agricoltura arabile.

Effetto domino

E se gli elementi di ribaltamento sono interconnessi? Ciò significherebbe che innescarne uno potrebbe innescarne un altro, o addirittura scatenare una cascata di cambiamenti drammatici, che si diffondono in tutto il mondo e rimodellano il mondo in cui viviamo. Ad esempio, lo scioglimento della calotta glaciale della Groenlandia sta rilasciando enormi volumi di acqua fresca e fredda nel nord Atlantico.

Ciò indebolisce l’AMOC, quindi è chiaramente possibile che se la Groenlandia supera il suo punto di svolta, la fusione spingerà l’AMOC oltre la propria soglia. Innescare un punto critico potrebbe scatenare molti degli altri, spingendo il clima della Terra in un nuovo stato che non ha vissuto per milioni di anni.

Da prima che esistessero gli esseri umani, la Terra ha avuto un clima “ghiacciaia”, il che significa che c’è ghiaccio permanente su entrambi i poli. Ma milioni di anni fa, il clima era in uno stato di “serra”: non c’era ghiaccio polare permanente e il pianeta era di molti gradi più caldo.

Tutti coloro che studiano le cascate dei punti di non ritorno concordano su due punti chiave. La prima è che è fondamentale non scoraggiarsi di fronte all’entità dei rischi; è ancora possibile evitare di rovesciare le tessere del domino. In secondo luogo, non dovremmo aspettare una conoscenza precisa di dove si trovano esattamente i punti critici, cosa che si è rivelata difficile da determinare e potrebbe non arrivare fino a quando non sarà troppo tardi.