Il nuovo update della mela morsicata, iOS 14, è disponibile da pochi giorni. Come già detto varie volte, questo porta in campo una miriade di novità. Molti utenti, nelle scorse ore, hanno notato la comparsa di alcuni pallini colorati in verde e arancione nella parte alta dei dispositivi. Cosa stanno a significare?

I pallini verdi e arancioni sono una delle nuove feature di iOS 14. Possono sembrare dei banali puntini colorati senza funzione, in realtà, il loro scopo è salvaguardare la sicurezza degli utenti. Questi, infatti, avvisano gli utenti se le app utilizzano microfono e fotocamera. Andiamo a scoprire tutti i dettagli a riguardo.

iOS 14: la privacy degli utenti al primo posto

iOS 14 porta in campo una marea di novità volte a salvaguardare la privacy degli utenti. Una di queste, è proprio quella che coinvolge i famosi pallini di cui parliamo oggi. Questi compaiono nella parte alta destra del display degli iPhone e, come già accennato, hanno lo scopo di avvisare gli utenti sulle app che utilizzano microfono e fotocamera. In particolare, se un app utilizza solamente il nostro microfono, apparirà un pallino arancione. Se un’app utilizza solamente la fotocamera, apparirà un pallino verde. Se li utilizza entrambi, apparirà il pallino verde.

L’intento di Apple, con questa feature, è quello di tenere costantemente aggiornati gli utenti sull’utilizzo di camera e microfono. Se un’app malevola decide di attivare il microfono o la camera dello smartphone in maniera silenziosa, verrà smascherata tramite i pallini. Che dire, una funzione semplice e molto utile. Quale sarà la prossima trovata di Cupertino per proteggere la privacy degli utenti? Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.