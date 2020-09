Oggi si torna a parlare di ho. Mobile e delle sue offerte super vantaggiose. Nelle scorse ore, la nota casa ha deciso di aggiungere una nuova irresistibile promo al suo catalogo. Stiamo parlando della solo dati 200 GB. Navigare da casa senza linea fissa non sarà più un problema. Ecco tutti i dettagli.

ho. Mobile non smette mai di sorprendere con le sue tariffe. La promo lanciata nelle scorse ore è pensata per tutti coloro che hanno bisogno di un’enorme quantità di GB per navigare a casa o in mobilità. Come al solito, il prezzo è molto competitivo. Scopriamolo insieme.

ho. Mobile solo dati: ecco la nuova opzione 200 GB

Fino ad ora, ho. Mobile ha sempre offerto un’unica tariffa solo dati. Parliamo, ovviamente, della 100 GB a 12,99 euro al mese. Nelle scorse ore, a sorpresa, la casa ha deciso di aggiungerne un’ulteriore per i clienti più esigenti. La nuova opzione 200 GB offre, appunto, ben 200 GB di traffico dati in 4G alla velocità doppia rispetto all’opzione 100 GB (fino a 60 Mbps). Il costo mensile da sostenere è scontato a 19,99 euro. Un vero affare per chi ha bisogno di tanti giga per navigare a casa ma non vuole sottoscrivere un contratto di linea fissa.

La promo 200 GB è attivabile da tutti i clienti sia online che presso qualsiasi centro autorizzato. La SIM ha un costo di 0,99 euro e l’attivazione della promo ha un costo di 9,00 euro. Al momento, non è stato comunicato nessun termine di promozione. In ogni caso, vi consigliamo di approfittarne il prima possibile per non rimanere a mani vuote.