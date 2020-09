Mascherine, ecco come risolvere il problema più frequente e noioso

Le mascherine sono fondamentali per prevenire il contagio di Covid-19, ma hanno anche alcuni difetti, come quello di appannare gli occhiali

Man mano che gli obblighi di indossare le mascherine diventano più comuni, milioni di persone si stanno adattando a una nuova normalità. Ma a volte trovano modelli un po’ fastidiosi e scomodi. Consumer Reports afferma che alcune semplici regolazioni possono garantire a tutti un’esperienza di indossare la mascherina sicura e confortevole. Indossare questo strumento di prevenzione è essenziale per rallentare la diffusione di Covid-19. Ma ciò non significa che chi li indossa debba sopportare i fastidi che derivano dall’indossarli, come occhiali appannati, irritazione alle orecchie e persino acne.

Le mascherine e gli occhiali appannati

Se una persona indossa occhiali o occhiali da sole che si appannano costantemente, una mascherina con un filo cucito nella parte superiore è la soluzione migliore. Pizzica la parte superiore della maschera in modo che si adatti alla forma del naso. Quindi, stringi i lati per una perfetta aderenza. Prova anche ad applicare una soluzione anti-appannamento su una lente e indossa gli occhiali sopra la mascherina.

Per quanto riguarda l’acne invece, come fare a risolvere questo possibile problema derivante dall’utilizzo continuo della mascherina? Quando viene indossata per un lungo periodo di tempo, una persona suda, provocando la formazione di batteri. Ciò può causare l’acne. Assicurati che il viso e la mascherina siano puliti prima di uscire. Se gli sfoghi sono ancora un problema, prova una crema topica da banco per l’acne che contiene perossido di benzoile.