Tantissime persone comunicano soprattutto con Whatsapp. La piattaforma di messagistica istantanea ha avuto parecchio successo negli ultimi anni, sbaragliando la concorrenza. Oggi usiamo Whatsapp praticamente per qualsiasi cosa e con il Covid-19 la sua necessità è aumentata.

Si lavora tramite Whatsapp, oltre che a comunicare e scambiare file utili che ci servono. Si chiama con Whatsapp, si discutono contratti di lavoro e nuove mosse aziendali. Proprio per questo la piattaforma cerca sempre di essere aggiornata all’ultimissima versione, migliorando di volta in volta.

Whatsapp, l’ultimo aggiornamento rende le chat personalizzabili

Si parla proprio dell’ultimo aggiornamento dell’app nelle ultime ore. Questo aggiornamento non modificherà il funzionamento dell’app, ma il cambiamento sarà ben visibile. A cambiare sarà l’estetica dell’app. Sarà possibile personalizzare le chat; lo sfondo potrà essere cambiato per ogni contatto e persona.

Quando la Beta avrà superato la fase di sperimentazione e arriverà in maniera ufficiale per tutti quanti ci sarà da divertisti. Gli utenti, infatti, potranno sbizzarrirsi tanto sulla piattaforma, personalizzando l’esperienza per ogni singolo contatto. Per questo si tratta di un aggiornamento che senza dubbio farà molto rumore e renderà felice l’enorme utenza dell’app.

Il colosso informatico sta aumentando sempre di più la libertà di ogni singolo utente nel personalizzare l’app di messaggistica, rendendola sempre più famigliare e intrinseca nella nostra routine quotidiana.