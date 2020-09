Whatsapp, in arrivo una nuova funzionalità molto attesa dalle persone

Whatsapp è senza dubbio l’applicazione di messaggistica più utilizzata e scaricata al mondo, con quale poter parlare rapidamente e comodamente con amici e familiari lontani. Il merito di tale successo è sicuramente della sua semplicità d’uso e del fatto che vengono continuamente proposti aggiornamenti per migliorare l’e esperienza d’utilizzo ed aggiungere nuove funzionalità. Proprio riguardo a ciò, sul web sono apparsi i primi leaks di un nuovo interessante aggiornamento che dovrebbe arrivare a breve, e che offre la possibilità di collegarsi al proprio account con vari dispositivi. Scopriamo di più in merito.

Il supporto multi dispositivo di Whatsapp

L’ennesima indiscrezione a tal proposito è comparsa nel fine settimana sulle pagine del sempre ben informato sito WABetaInfo. I vantaggi di questa funzione sono numerosi, specialmente in ambito professionale e quindi per chi sfrutta Whatsapp in ottica lavorativa. Whatsapp Business, una versione specifica per i lavoratori, è sempre più utilizzata, specialmente in questo periodo di smart working, arrivando a ben 50 milioni di download sui dispositivi Android ed Apple.

Il supporto multi dispositivo che verrà aggiunto ed ufficializzato a breve è molto diverso da Whatsapp Web, con il quale si poteva navigare sul computer tramite collegamento con codice QR. Con questa nuova funzionalità, si può usare il proprio account Whatsapp anche su altri dispositivi mobili, e senza dover essere necessariamente connessi con quello originale.