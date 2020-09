Ultimamente si parla spesso di 5G e del suo impatto sul mondo. Ciò che è certo è che la rete di nuova generazione andrà a rivoluzionare il mondo della tecnologia. Nelle scorse ore, l’azienda internazionale specializzata in soluzioni di sicurezza mobile, G+D Mobile Security, ha delineato quelle che sono le 5 tecnologie che acquisteranno il loro pieno potenziale grazie al 5G. Andiamo a scoprire insieme di che si tratta.

Le innovazioni che stiamo per elencarvi sono già presenti sul mercato, tuttavia, per ovvie ragioni non hanno ancora riscosso un elevato successo. Grazie alla rete di nuova generazione, queste diventeranno la quotidianità per molti utenti. Ecco tutti i dettagli a riguardo.

5G: le 5 innovazioni che faranno il salto di qualità

Telemedicina: uno dei più potenti strumenti che, tramite l’uso delle telecomunicazioni, riesce a supportare i medici nel fornire assistenza sanitaria da remoto. Grazie alla veloce rete 5G, la tecnologia prenderà piede molto facilmente. Utenti con difficolta motorie o in residenti in posti lontani dalle strutture sanitarie potranno richiedere appuntamenti di telemedicina senza dover uscire di casa. Video in streaming: sono sempre di più, le persone che si affidano alle piattaforme di streaming per intrattenersi. Grazie alla rete di nuova generazione, le varie aziende potranno garantire qualità video e audio decisamente migliori. Ad esempio, sarà possibile assistere a riproduzioni live in 4K senza nessun rallentamento. Realtà Virtuale e Realtà Aumentata: entrambe le tecnologie, affini tra loro, non hanno ad oggi ricevuto il dovuto interesse a causa di varie limitazioni. L’arrivo del 5G permetterà alle varie aziende specializzate, di offrire soluzioni mai viste prima su nessun dispositivo. Mondo dei droni: la rete di nuova generazione trasformerà i droni in funzionali strumenti per consumatori e aziende. Si parla, ad esempio, di droni in grado di effettuare consegne a domicilio. Veicoli a guida autonoma: lo sviluppo di questi veicoli sta procedendo a gonfie vele. Il 5G garantirà una velocità 100 volte maggiore di quella del 4G. Si parlerà finalmente di risposte efficaci in tempo reale. Un grosso passo avanti per tale tecnologia.

Quelli appena citati, sono solo alcuni dei lati positivi dell’avvento del 5G. Per vedere i primi frutti, però, bisognerà aspettare ancora un po’. Continuate a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti a riguardo.