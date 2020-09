L’emergenza sanitaria ci ha costretti a munirci di dispositivi di protezione individuale, tra cui le mascherine protettive per naso e bocca.

Se adottata in aggiunta ad altre misure di igiene delle mani e delle secrezioni respiratorie, infatti, l’uso della mascherina può ridurre il rischio di infezione e aiuta a contenere il contagio.

Reperire delle mascherine in farmacia non sempre è possibile, ed è in questi momenti che il mondo di Internet viene in nostro soccorso. Di e-commerce ne esistono a bizzeffe, ma oggi vogliamo parlarvi – nello specifico – di Cafago. Si tratta di un negozio online cinese molto simile a Gearbest ed a Banggood, non ancora così popolare ma comunque piuttosto conosciuto e, soprattutto, affidabile.

Cafago, mascherine chirurgiche in super offerta per poche ore

Su Cafago è possibile trovare articoli di ogni tipo. Dagli smartphone ai giocattoli, dalle fotocamere agli accessori per auto e moto, dai gioielli alle luci. In questo articolo, tuttavia, vorremmo segnalarvi una particolare offerta. Cafago, infatti, ha in vendita una confezione da 50 mascherine chirurgiche al prezzo promozionale di 7,31 euro.

Le mascherine monouso sono realizzate con tre strati in tessuto non tessuto in fibra traspirante e resistente all’umidità, sono comode da indossare e l’elastico è flessibile, così da assicurare una vestibilità ottimale. Se si acquista il prodotto dalla Cina (è disponibile anche nel magazzino della Germania), la spedizione sarà gratuita e avverrà in 24 ore lavorative, ma si dovranno attendere circa venti giorni per ricevere il prodotto a casa.

Scegliendo la spedizione dalla Germania, invece, non solo il prezzo del prodotto aumenterà – passando dai 7,31 euro ai 12,62 euro – ma anche la stessa spedizione sarà più cara ed avrà un costo pari a 7,35 euro. Il prodotto, però, verrà consegnato in massimo cinque giorni lavorativi. A seguire, i link per l’acquisto: