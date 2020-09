Solido, robusto e piccolo, ottimo compromesso tra portabilità e capienza. Si tratta del powerbank CHOETECH Quick Charge 3.0. Davvero potente, le batterie di cui è dotato sono di buona qualità. La chicca è la ricarica veloce sia in entrata che in uscita. Scopriamolo nel dettaglio.

Bel prodotto, molto veloce nella carica. Ha le dimensioni giuste per essere abbastanza portatile ma con una capienza sufficiente a caricare 2 o 3 volte uno smartphone di ultima generazione, sebbene non sia esattamente una piuma nel peso (quello dichiarato è di soli 358g.), sebbene non credo ci siano powerbank ultraleggeri in questa fascia di prezzo. Davvero funzionale, potrebbe migliorare nella qualità percepita (comunque molto buona) e, come detto, nel peso.

La particolarità di questo powerbank è che in input è dotato sia della classica porta micro-USB che della nuova Type-C. Quindi, chi possiede uno smartphone con la USB di Type-C non ha bisogno dei vecchi cavi microUSB.

Caratteristiche tecniche

– Tecnologia Qualcomm Quick Charghe 3.0;

– Capacità di Ricarica 10400 mAh;

– USB-C in/out (Input: 5V/2A o 9V/2A, Output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A);

– micro USB Solo input (Input 5v/2A, 9V/2A);

– USB-A (output: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A).

Dopo questa sfilza di dati tecnici, passiamo all’esperienza d’uso vera e propria. Il powerbank è dotato esso stesso di ricarica rapida anche in input. Infatti, caricandolo con un caricabatterie fast charge, è possibile ricaricarlo in breve tempo. Poi, con la tecnologia Qualcomm Quick Charge 3.0 è garantita la ricarica rapida di tutti i telefoni che supportano questa tecnologia o, comunque quelli con tecnologia inferiore.

Quando collegate il vostro powerbank in ricarica rapida noterete che il primo led diventerà verde, questo per indicare appunto che ci troviamo in modalità Quick Charge. Sono presenti quattro led azzurri che indicano lo stato di carica del powerbank. Il primo led oltre ad emettere il colore azzurro emette anche il colore verde quando il dispositivo, come si è detto, sta ricaricandosi usando la tecnologia Quick Charge.

Oltre ai quattro led è presente anche un tasto di on/off. Per far partire la ricarica dello smartphone, una volta che è collegato al powerbank, bisogna premere il tasto ON.

Premendo il tasto on/off quando non è collegato nessun dispositivo possiamo vedere la carica residua del powerbank.

Il powerbank CHOETECH arriva all’interno di una scatola in cartone, nella quale troviamo anche un cavo usb Type-C. Il powerbank stesso è realizzato interamente in plastica.

Disponibile su Amazon al prezzo di 22,99 euro con Prime.