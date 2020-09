Il decreto firmato dal Presidente del Consiglio ad inizio Settembre proroga le

misure anti-Covid fino al 7 Ottobre 2020 e conferma la chiusura delle discoteche, locali nei quali il contagio potrebbe diffondersi maggiormente se non si rispettano correttamente le distanze e le misure di sicurezza. Un aiuto per assicurare il rispetto completo delle norme potrebbe arrivare però da Getfy, il primo aggregatore di servizi smart che permette di creare un canale di comunicazione diretto tra negoziante e consumatore.

Getfy consente a ristoratori e più in generale agli esercenti di comunicare direttamente con i clienti, che attraverso una semplice App possono ordinare il proprio piatto preferito direttamente dal tavolo, ma anche un semplice caffè o un drink, così come prenotare l’ingresso nel locale o ancora chiamare il cameriere e pagare il conto.

Covid-19, l’app consente di mantenere le giuste regole di distanziamento sociale

Getfy potrebbe aiutare le discoteche e i locali notturni, anche in vista della

stagione invernale, specialmente nel periodo post-lockdown. Attraverso la App è possibile non solo prenotare il proprio tavolo, ma ordinare comodamente anche la cena, il drink o semplicemente un caffè. Per farlo è sufficiente scansionare il QR code del locale ed effettuare la scelta direttamente dal proprio dispositivo.

Ciò può avere due vantaggi: lato consumatore i clienti si sentono al sicuro ed evitano di esporsi a rischi; lato esercenti, invece, vi è la consapevolezza di rispettare le regole e di offrire alla propria clientela un ambiente sicuro. Inoltre, per quanto riguarda discoteche e locali notturni, Getfy permette al cliente di prenotare la propria presenza ad un evento e all’esercente di monitorare ingressi e uscite dal locale, avendo sempre sotto controllo il numero dei presenti al fine di evitare sovraffollamento.

Non solo discoteche

Il sistema di prenotazione di Getfy, tuttavia, può essere utilizzato anche per la prenotazione di tavoli in ristoranti e cocktail bar. A differenza di altri sistemi di prenotazione, infatti, Getfy offre un servizio completo che, oltre a permettere al cliente di riservare un tavolo, permette al gestore di monitorare la situazione ed avere sempre sotto controllo il numero dei presenti.

In particolare, grazie alla collaborazione con vari locali del territorio vicentino, è stato

possibile migliorare il sistema di prenotazioni e renderlo più performante, aggiungendo

funzionalità per facilitare la gestione delle prenotazioni, tutt’ora non presenti in altri servizi. Tra i locali che hanno collaborato con Getfy per il migliorare il sistema di prenotazione vi è il Pinocchio Musicafè di Vicenza, che da maggio 2020 ha ottimizzato il processo di prenotazione ed accoglienza del cliente, migliorando di conseguenza l’esperienza nel locale.

“Il team ha saputo cogliere perfettamente i miei spunti e le mie necessità, implementandoli nell’App di gestione delle prenotazioni”, racconta Roberto Gaiarsa, gestore e proprietario del Pinocchio Musicafè. “In soli 5 mesi di utilizzo ho notato come Il sistema Getfy si sia velocemente evoluto, diventando uno strumento indispensabile per la gestione del mio locale, e come la tecnologia riesca a risolvere problematiche che altrimenti, ad oggi,

sarebbero ingestibili.”

Semplificare la comunicazione gestore/cliente

Getfy è stata particolarmente di aiuto nel corso del periodo estivo, poiché ha permesso ai locali di rimanere aperti e allo stesso tempo di offrire al cliente un’esperienza in totale sicurezza. Non solo vantaggi per i clienti, quindi, ma anche per gli esercenti e, più in generale, per tutte le persone coinvolte. Un’App davvero utile che ha completamente semplificato la comunicazione gestore/cliente.

“Siamo completamente d’accordo e favorevoli alla proroga della chiusura delle discoteche, e sappiamo quanto la sicurezza dei clienti sia di prioritaria importanza”, affermano Cesare

Vicentini e Davide Sardei, i due founder dell’app. Tuttavia, esistono comunque dei sistemi

che consentono ai locali di rimanere aperti, rispettando tutte le norme necessarie, e allo stesso tempo ai clienti di divertirsi in totale sicurezza.

Getfy può risultare molto utile anche nei prossimi mesi, quando i locali notturni riapriranno e si vorranno gestire spazio e distanze nel miglior modo possibile. L’obiettivo principale dell’app è che i clienti e gli esercenti siano tutelati e si sentano sicuri. L’applicazione è ora disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.